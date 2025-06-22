https://1prime.ru/20250622/zelenskiy-858769425.html
"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского
"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского - 22.06.2025, ПРАЙМ
"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского
Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T09:15+0300
2025-06-22T09:15+0300
2025-06-22T09:15+0300
политика
владимир зеленский
олег соскин
николай азаров
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться <…> Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он в эфире YouTube-канала.Соскин заключил, что, несмотря на катастрофическое положение в стране, Зеленский продолжит провоцировать Россию с целью максимальной эскалации конфликта.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение о том, что результаты на линии боевого соприкосновения не воодушевляют Зеленского. Он указал на обстоятельства, заставляющие главу киевского режима делать различные заявления, зачастую истерического характера, и принимать рискованные решения, такие как недавние террористические акты, которые оказываются значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
https://1prime.ru/20250621/zelenskiy-858765207.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, олег соскин, николай азаров, украина
Политика, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Николай Азаров, УКРАИНА
"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского
Соскин: Зеленский намерен продолжать военные действия на Украине
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться <…> Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он в эфире YouTube-канала.
Соскин заключил, что, несмотря на катастрофическое положение в стране, Зеленский продолжит провоцировать Россию с целью максимальной эскалации конфликта.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение о том, что результаты на линии боевого соприкосновения не воодушевляют Зеленского. Он указал на обстоятельства, заставляющие главу киевского режима делать различные заявления, зачастую истерического характера, и принимать рискованные решения, такие как недавние террористические акты, которые оказываются значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
Украина откроет линии по производству оружия в странах ЕС, заявил Зеленский