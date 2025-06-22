https://1prime.ru/20250622/zelenskiy-858769425.html

"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского

"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского - 22.06.2025, ПРАЙМ

"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского

Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший... | 22.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-22T09:15+0300

2025-06-22T09:15+0300

2025-06-22T09:15+0300

политика

владимир зеленский

олег соскин

николай азаров

украина

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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться <…> Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он в эфире YouTube-канала.Соскин заключил, что, несмотря на катастрофическое положение в стране, Зеленский продолжит провоцировать Россию с целью максимальной эскалации конфликта.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение о том, что результаты на линии боевого соприкосновения не воодушевляют Зеленского. Он указал на обстоятельства, заставляющие главу киевского режима делать различные заявления, зачастую истерического характера, и принимать рискованные решения, такие как недавние террористические акты, которые оказываются значительно дешевле, чем удержание линии фронта.

https://1prime.ru/20250621/zelenskiy-858765207.html

украина

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владимир зеленский, олег соскин, николай азаров, украина