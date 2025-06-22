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"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского - 22.06.2025, ПРАЙМ
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"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского
"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского - 22.06.2025, ПРАЙМ
"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского
Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T09:15+0300
2025-06-22T09:15+0300
политика
владимир зеленский
олег соскин
николай азаров
украина
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин &lt;…&gt; Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться &lt;…&gt; Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он в эфире YouTube-канала.Соскин заключил, что, несмотря на катастрофическое положение в стране, Зеленский продолжит провоцировать Россию с целью максимальной эскалации конфликта.Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение о том, что результаты на линии боевого соприкосновения не воодушевляют Зеленского. Он указал на обстоятельства, заставляющие главу киевского режима делать различные заявления, зачастую истерического характера, и принимать рискованные решения, такие как недавние террористические акты, которые оказываются значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
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владимир зеленский, олег соскин, николай азаров, украина
Политика, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Николай Азаров, УКРАИНА
09:15 22.06.2025
 
"Подливает бензин". На Украине раскрыли жуткий замысел Зеленского

Соскин: Зеленский намерен продолжать военные действия на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта на Украине и будет делать все возможное для продолжения военных действий. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"События очень серьезно развиваются, и Зеленский конкретно подливает бензин <…> Бойня будет продолжаться, он не собирается сдуваться <…> Он будет закручивать гайки, а то, что страна банкрот, что растет инфляция и денег нет, — для него не имеет значения", — сказал он в эфире YouTube-канала.
Соскин заключил, что, несмотря на катастрофическое положение в стране, Зеленский продолжит провоцировать Россию с целью максимальной эскалации конфликта.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение о том, что результаты на линии боевого соприкосновения не воодушевляют Зеленского. Он указал на обстоятельства, заставляющие главу киевского режима делать различные заявления, зачастую истерического характера, и принимать рискованные решения, такие как недавние террористические акты, которые оказываются значительно дешевле, чем удержание линии фронта.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
Украина откроет линии по производству оружия в странах ЕС, заявил Зеленский
Вчера, 21:31
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийОлег СоскинНиколай АзаровУКРАИНА
 
 
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