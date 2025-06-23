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Алиханов рассказал о запрете продаж товаров

Алиханов рассказал о запрете продаж товаров - 23.06.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о запрете продаж товаров

В России введут запрет продаж товаров, если разрешительные документы признаны недействительными уже после выхода продукции в оборот, рассказал в интервью РИА... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T03:24+0300

2025-06-23T03:24+0300

2025-06-23T03:24+0300

бизнес

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минпромторг

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В России введут запрет продаж товаров, если разрешительные документы признаны недействительными уже после выхода продукции в оборот, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Будет введен запрет продаж на кассе, если разрешительные документы признаны недействительными уже после выхода продукции в оборот. Сейчас мы обеспечиваем сверку содержания документов с госреестрами Росаккредитации и Роспотребнадзора. В дальнейшем расширим массив данных о самой продукции и о том, имеет ли компания право ее выпускать", — сказал министр. Он отметил, что такое решение уже обсуждается и со странами-участницами ЕАЭС. Россия ожидает положительного решения Евразийской экономической комиссии по данном вопросу. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара, если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.

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