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Нефть, ставка и долги: к чему прислушиваются рынки - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Нефть, ставка и долги: к чему прислушиваются рынки
Нефть, ставка и долги: к чему прислушиваются рынки - 23.06.2025, ПРАЙМ
Нефть, ставка и долги: к чему прислушиваются рынки
Российский рынок акций открыл торги недели минимальный ростом, но затем ушел вниз, и опустился к диапазону 2730-2750 пунктов. Наиболее активные движения были на | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:04+0300
2025-06-23T12:04+0300
мнения аналитиков
рынок
нефть
иран
ближний восток
сша
александр бахтин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858799777.jpg?1750669472
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги недели минимальный ростом, но затем ушел вниз, и опустился к диапазону 2730-2750 пунктов. Наиболее активные движения были на нефтяном рынке. Цены на нефть подскочили после того, как США вовлеклись в конфликт на Ближнем Востоке. Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. Котировки Brent поднимались выше $80 за баррель. Сейчас Brent торгуется около $78. Сегодня состоится встреча президента России с министром иностранных дел Ирана. Если Россия выступит посредником в переговорах между Ираном и США, то, возможно, конфликт на Ближнем Востоке станет затухать и цены на нефть снизятся. Но пока рынок опасается дальнейшей эскалации между странами и перебоев с поставками с нефти, так как Иран может перекрыть Ормузский пролив. Парламент Ирана уже проголосовал за это. Также обсуждают противостояние общим угрозам. Все это может негативно влиять на российский рынок акций.Акции российских нефтяников на рост нефтяных цен реагируют позитивно. Среди них выделяются акции "Транснефти". Причина в высоких дивидендных ожиданиях. Рост цен на нефть поддержит в целом российский рынок. Другим драйвером роста может стать продолжение снижения ставки ЦБ. Регулятор на прошлом заседании впервые с сентября 2022 года снизил ставку. Как быстро будет снижаться ставка дальше — это вопрос времени. Следующее заседание по ставке пройдет 25 июля. На этой неделе выйдут данные по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям. Лидеры ЕС на этой неделе проводят саммит. Также ждем публикации нового пакета европейских санкций против России. Долговые инвесторы настроены позитивно. Индекс гособлигаций RGBI продолжает восхождение. Он взлетел уже на уровни мая 2024 года, стоит вскоре ждать новых максимумов. На этой неделе в фокусе будут находится выступления представителей ФРС. Они могут повлиять на политику ЦБ РФ и динамику мировых рынков акций. Пока зарубежные акции негативно реагируют на события на Ближнем Востоке. Рубль по-прежнему остается крепким. Поддержку оказывает налоговый период. Снижение ставки ЦБ будет способствовать ослаблению рубля, что благоприятно для доходов компаний экспортеров. Это в целом неплохо для динамики индекса Мосбиржи. Пока он торгуется в диапазоне 2700-2800 пунктов. Ожидаем на этой неделе его восстановления к уровню 2800 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
https://1prime.ru/20250623/mosbirzha-858794723.html
иран
ближний восток
сша
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2025
Александр Бахтин,
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Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, нефть, иран, ближний восток, сша, александр бахтин
Мнения аналитиков, Рынок, Нефть, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, Александр Бахтин
12:04 23.06.2025
 
Нефть, ставка и долги: к чему прислушиваются рынки

Инвестстратег Бахтин: рынки ждут разрешения кризиса на Ближнем Востоке

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Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций открыл торги недели минимальный ростом, но затем ушел вниз, и опустился к диапазону 2730-2750 пунктов. Наиболее активные движения были на нефтяном рынке. Цены на нефть подскочили после того, как США вовлеклись в конфликт на Ближнем Востоке. Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. Котировки Brent поднимались выше $80 за баррель. Сейчас Brent торгуется около $78.
Сегодня состоится встреча президента России с министром иностранных дел Ирана. Если Россия выступит посредником в переговорах между Ираном и США, то, возможно, конфликт на Ближнем Востоке станет затухать и цены на нефть снизятся. Но пока рынок опасается дальнейшей эскалации между странами и перебоев с поставками с нефти, так как Иран может перекрыть Ормузский пролив. Парламент Ирана уже проголосовал за это. Также обсуждают противостояние общим угрозам. Все это может негативно влиять на российский рынок акций.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии
10:32
Акции российских нефтяников на рост нефтяных цен реагируют позитивно. Среди них выделяются акции "Транснефти". Причина в высоких дивидендных ожиданиях. Рост цен на нефть поддержит в целом российский рынок. Другим драйвером роста может стать продолжение снижения ставки ЦБ. Регулятор на прошлом заседании впервые с сентября 2022 года снизил ставку. Как быстро будет снижаться ставка дальше — это вопрос времени. Следующее заседание по ставке пройдет 25 июля.
На этой неделе выйдут данные по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям. Лидеры ЕС на этой неделе проводят саммит. Также ждем публикации нового пакета европейских санкций против России.
Долговые инвесторы настроены позитивно. Индекс гособлигаций RGBI продолжает восхождение. Он взлетел уже на уровни мая 2024 года, стоит вскоре ждать новых максимумов.
На этой неделе в фокусе будут находится выступления представителей ФРС. Они могут повлиять на политику ЦБ РФ и динамику мировых рынков акций. Пока зарубежные акции негативно реагируют на события на Ближнем Востоке.
Рубль по-прежнему остается крепким. Поддержку оказывает налоговый период. Снижение ставки ЦБ будет способствовать ослаблению рубля, что благоприятно для доходов компаний экспортеров. Это в целом неплохо для динамики индекса Мосбиржи. Пока он торгуется в диапазоне 2700-2800 пунктов. Ожидаем на этой неделе его восстановления к уровню 2800 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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