https://1prime.ru/20250623/fesco--858813465.html

В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию

В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию

Грузопоток китайских автомобилей в Россию начал постепенно восстанавливаться после снижения поставок в начале текущего года, рассказал журналистам... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T17:05+0300

2025-06-23T17:05+0300

2025-06-23T17:05+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – ПРАЙМ. Грузопоток китайских автомобилей в Россию начал постепенно восстанавливаться после снижения поставок в начале текущего года, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках ПМЭФ-2025. "Сейчас мы видим плавное восстановление грузопотока. В мае было наибольшее снижение объемов, сейчас идет плавный рост. Второе полугодие традиционно лучше первого. Нам подтверждают это же и китайские грузоотправители, в том числе и автопроизводители", - ответил Маслов на вопрос об импорте автомобилей из Китая. Он отметил, что крупные китайские автопроизводители на переговорах заявляют о планах увеличения перевозок грузов в РФ. При этом они будут везти не только готовые автомобили, но и комплектующие для сборки автомобилей на российских заводах. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

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