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В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию - 23.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/fesco--858813465.html
В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию
В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию
Грузопоток китайских автомобилей в Россию начал постепенно восстанавливаться после снижения поставок в начале текущего года, рассказал журналистам... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:05+0300
2025-06-23T17:05+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – ПРАЙМ. Грузопоток китайских автомобилей в Россию начал постепенно восстанавливаться после снижения поставок в начале текущего года, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках ПМЭФ-2025. "Сейчас мы видим плавное восстановление грузопотока. В мае было наибольшее снижение объемов, сейчас идет плавный рост. Второе полугодие традиционно лучше первого. Нам подтверждают это же и китайские грузоотправители, в том числе и автопроизводители", - ответил Маслов на вопрос об импорте автомобилей из Китая. Он отметил, что крупные китайские автопроизводители на переговорах заявляют о планах увеличения перевозок грузов в РФ. При этом они будут везти не только готовые автомобили, но и комплектующие для сборки автомобилей на российских заводах. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, FESCO, Авто
17:05 23.06.2025
 
В Fesco рассказали о восстановлении импорта китайских автомобилей в Россию

Вице-президент Fesco Маслов: грузопоток китайских автомобилей в Россию восстанавливается

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПорт Владивостока
Порт Владивостока - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – ПРАЙМ. Грузопоток китайских автомобилей в Россию начал постепенно восстанавливаться после снижения поставок в начале текущего года, рассказал журналистам вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках ПМЭФ-2025.
"Сейчас мы видим плавное восстановление грузопотока. В мае было наибольшее снижение объемов, сейчас идет плавный рост. Второе полугодие традиционно лучше первого. Нам подтверждают это же и китайские грузоотправители, в том числе и автопроизводители", - ответил Маслов на вопрос об импорте автомобилей из Китая.
Он отметил, что крупные китайские автопроизводители на переговорах заявляют о планах увеличения перевозок грузов в РФ. При этом они будут везти не только готовые автомобили, но и комплектующие для сборки автомобилей на российских заводах.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Fesco - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Fesco ожидает снижения импортных поставок грузов в Россию на 5%
17:03
 
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