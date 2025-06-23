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В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий для всех категорий... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T00:17+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий для всех категорий иностранных граждан право на больничный только при наличии не менее полугода страхового стажа, а для получения пособия по материнству - минимум один год стажа, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, а также граждане стран-членов Евразийского экономического союза, включая временно пребывающих в РФ, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам, имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай, а право на получение страхового обеспечения в виде выплаты пособия по беременности и родам имеют при условии наличии страхового стажа не менее одного года", - сказано в проекте закона.
По словам Нилова, в настоящее время по закону все иностранцы и лица без гражданства, работающие в России, должны быть застрахованы в Соцфонде. Но обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждан стран-членов ЕАЭС имеют социальную страховку на тех же условиях, что и граждане России.
"Например, иностранец из этой категории может приехать, застраховаться, отработать всего один день - и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные. Даже не будучи гражданином России! А это - дополнительные расходы бюджета Соцфонда", - сказал Нилов.
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бизнес, общество , рф, еаэс
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, ЕАЭС
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный
В ГД внесут проект о праве иностранцев на больничный при наличии страхового стажа
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий для всех категорий иностранных граждан право на больничный только при наличии не менее полугода страхового стажа, а для получения пособия по материнству - минимум один год стажа, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, а также граждане стран-членов Евразийского экономического союза, включая временно пребывающих в РФ, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам, имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай, а право на получение страхового обеспечения в виде выплаты пособия по беременности и родам имеют при условии наличии страхового стажа не менее одного года", - сказано в проекте закона.
По словам Нилова, в настоящее время по закону все иностранцы и лица без гражданства, работающие в России, должны быть застрахованы в Соцфонде. Но обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждан стран-членов ЕАЭС имеют социальную страховку на тех же условиях, что и граждане России.
"Например, иностранец из этой категории может приехать, застраховаться, отработать всего один день - и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные. Даже не будучи гражданином России! А это - дополнительные расходы бюджета Соцфонда", - сказал Нилов.