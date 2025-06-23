Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/gosduma-858783806.html
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный
Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий для всех категорий... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T00:17+0300
2025-06-23T00:17+0300
бизнес
экономика
общество
рф
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858783806.jpg?1750627072
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий для всех категорий иностранных граждан право на больничный только при наличии не менее полугода страхового стажа, а для получения пособия по материнству - минимум один год стажа, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, а также граждане стран-членов Евразийского экономического союза, включая временно пребывающих в РФ, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам, имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай, а право на получение страхового обеспечения в виде выплаты пособия по беременности и родам имеют при условии наличии страхового стажа не менее одного года", - сказано в проекте закона. По словам Нилова, в настоящее время по закону все иностранцы и лица без гражданства, работающие в России, должны быть застрахованы в Соцфонде. Но обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждан стран-членов ЕАЭС имеют социальную страховку на тех же условиях, что и граждане России. "Например, иностранец из этой категории может приехать, застраховаться, отработать всего один день - и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные. Даже не будучи гражданином России! А это - дополнительные расходы бюджета Соцфонда", - сказал Нилов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, еаэс
Бизнес, Экономика, Общество , РФ, ЕАЭС
00:17 23.06.2025
 
В Госдуму внесут проект о праве иностранцев на больничный

В ГД внесут проект о праве иностранцев на больничный при наличии страхового стажа

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, устанавливающий для всех категорий иностранных граждан право на больничный только при наличии не менее полугода страхового стажа, а для получения пособия по материнству - минимум один год стажа, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, а также граждане стран-членов Евразийского экономического союза, включая временно пребывающих в РФ, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам, имеют право на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов страхователями за период не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай, а право на получение страхового обеспечения в виде выплаты пособия по беременности и родам имеют при условии наличии страхового стажа не менее одного года", - сказано в проекте закона.
По словам Нилова, в настоящее время по закону все иностранцы и лица без гражданства, работающие в России, должны быть застрахованы в Соцфонде. Но обладатели разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также граждан стран-членов ЕАЭС имеют социальную страховку на тех же условиях, что и граждане России.
"Например, иностранец из этой категории может приехать, застраховаться, отработать всего один день - и без всякого страхового стажа иметь право на оплачиваемый больничный, выплату пособия по беременности и родам и декретные. Даже не будучи гражданином России! А это - дополнительные расходы бюджета Соцфонда", - сказал Нилов.
 
ЭкономикаБизнесОбществоРФЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала