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Комитет ГД одобрил пошлины за регистрацию ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС - 23.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Комитет ГД одобрил пошлины за регистрацию ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС
Комитет ГД одобрил пошлины за регистрацию ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС - 23.06.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил пошлины за регистрацию ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении госпошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:43+0300
2025-06-23T11:43+0300
экономика
россия
еаэс
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении госпошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На рассмотрение Думы его планируется вынести 8 июля. Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях реализации решения совета ЕАЭС, которым установлен единый порядок регистрации ветеринарных лекарственных препаратов на территории союза. Законопроект устанавливает в Налоговом кодексе РФ размеры госпошлин за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией ветеринарных препаратов, в целях формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС в соответствии с правом союза. Пошлина за проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях регистрации ветеринарного лекарственного препарата составит 461 тысячу рублей, а в целях подтверждения регистрации такого препарата - 164 тысячи рублей. За проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в рамках регистрации пошлина устанавливается в размере 360 тысяч рублей, а при подтверждении его регистрации - 149 тысяч рублей. За проведение экспертизы регистрационного досье ветеринарного лекарственного препарата и экспертизы образцов ветеринарного лекарственного средства в рамках процедуры внесения изменений в такое досье пошлина составит 323 тысячи рублей, без экспертизы образцов - 191 тысячу рублей; за внесение изменений в документы, содержащиеся в досье, без экспертизы досье и образцов - 11 тысяч рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат при внесении изменений в досье - 231 тысячу рублей. За проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях приведения регистрационного досье ветеринарного препарата в соответствие с требованиями ЕАЭС пошлина составит 323 тысячи рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный препарат в рамках процедуры приведения его регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС – 220 тысяч рублей. Пошлина за принятие решения о возможности признания регистрации ветеринарного лекарственного препарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к союзу после регистрации препарата, составит 44 тысячи рублей. А за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в целях признания его регистрации пошлина составит 320 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке, при расчете данных пошлин "учитывались затраты с учетом сложности процедур и объема работ, выполняемых референтным органом по регистрации и (или) уполномоченными органами (экспертными учреждениями)". Регистрацией ветеринарных лекарственных средств в рамках права ЕАЭС занимается Россельхознадзор, а экспертным учреждением ведомства по их регистрации является ФГБУ "ВГНКИ".
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россия, еаэс
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС
11:43 23.06.2025
 
Комитет ГД одобрил пошлины за регистрацию ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС

В ГД одобрили проект о госпошлинах за регистрацию ветеринарных препаратов в ЕАЭС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении госпошлин за регистрацию Россельхознадзором ветеринарных препаратов в рамках права Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На рассмотрение Думы его планируется вынести 8 июля.
Документ внесен правительством РФ. Он разработан в целях реализации решения совета ЕАЭС, которым установлен единый порядок регистрации ветеринарных лекарственных препаратов на территории союза. Законопроект устанавливает в Налоговом кодексе РФ размеры госпошлин за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией ветеринарных препаратов, в целях формирования общего рынка лекарственных средств в рамках ЕАЭС в соответствии с правом союза.
Пошлина за проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях регистрации ветеринарного лекарственного препарата составит 461 тысячу рублей, а в целях подтверждения регистрации такого препарата - 164 тысячи рублей. За проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в рамках регистрации пошлина устанавливается в размере 360 тысяч рублей, а при подтверждении его регистрации - 149 тысяч рублей.
За проведение экспертизы регистрационного досье ветеринарного лекарственного препарата и экспертизы образцов ветеринарного лекарственного средства в рамках процедуры внесения изменений в такое досье пошлина составит 323 тысячи рублей, без экспертизы образцов - 191 тысячу рублей; за внесение изменений в документы, содержащиеся в досье, без экспертизы досье и образцов - 11 тысяч рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат при внесении изменений в досье - 231 тысячу рублей.
За проведение экспертизы ветеринарного лекарственного средства в целях приведения регистрационного досье ветеринарного препарата в соответствие с требованиями ЕАЭС пошлина составит 323 тысячи рублей; за проведение экспертизы документов на ветеринарный препарат в рамках процедуры приведения его регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС – 220 тысяч рублей. Пошлина за принятие решения о возможности признания регистрации ветеринарного лекарственного препарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к союзу после регистрации препарата, составит 44 тысячи рублей.
А за проведение экспертизы документов на ветеринарный лекарственный препарат в целях признания его регистрации пошлина составит 320 тысяч рублей.
Согласно пояснительной записке, при расчете данных пошлин "учитывались затраты с учетом сложности процедур и объема работ, выполняемых референтным органом по регистрации и (или) уполномоченными органами (экспертными учреждениями)". Регистрацией ветеринарных лекарственных средств в рамках права ЕАЭС занимается Россельхознадзор, а экспертным учреждением ведомства по их регистрации является ФГБУ "ВГНКИ".
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