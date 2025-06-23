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Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке
Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке - 23.06.2025, ПРАЙМ
Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке
Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:55+0300
2025-06-23T10:55+0300
политика
россия
иран
тегеран
ближний восток
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "У нас давние дружеские отношения... Безусловно, события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене. Также мы являемся странами, у которых есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона", - сказал он в ходе брифинга. Багаи добавил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи для обсуждения развития ситуации на Ближнем Востоке имеет важное значение.
https://1prime.ru/20250623/irana-858794496.html
иран
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россия, иран, тегеран, ближний восток, мид, совбез, оон
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД, Совбез, ООН
10:55 23.06.2025
 
Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке

МИД Ирана: Тегеран ожидает, что РФ сыграет роль в обострении на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"У нас давние дружеские отношения... Безусловно, события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене. Также мы являемся странами, у которых есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона", - сказал он в ходе брифинга.
Багаи добавил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи для обсуждения развития ситуации на Ближнем Востоке имеет важное значение.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Британии и Франции удары США
10:24
 
ПолитикаРОССИЯИРАНТегеранБЛИЖНИЙ ВОСТОКМИДСовбезООН
 
 
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