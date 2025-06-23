https://1prime.ru/20250623/iran-858796296.html
Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке
Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке - 23.06.2025, ПРАЙМ
Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке
Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:55+0300
2025-06-23T10:55+0300
2025-06-23T10:55+0300
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "У нас давние дружеские отношения... Безусловно, события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене. Также мы являемся странами, у которых есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона", - сказал он в ходе брифинга. Багаи добавил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи для обсуждения развития ситуации на Ближнем Востоке имеет важное значение.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД, Совбез, ООН
Иран ожидает, что Россия сыграет свою роль в обострении на Ближнем Востоке
МИД Ирана: Тегеран ожидает, что РФ сыграет роль в обострении на Ближнем Востоке
ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Тегеран ожидает, что Россия сыграет свою роль в текущем обострении на Ближнем Востоке после ударов Израиля и США по Ирану, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"У нас давние дружеские отношения... Безусловно, события в регионе имеют значение для России в качестве важного игрока на международной арене. Также мы являемся странами, у которых есть договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У нас есть определенные ожидания от этой страны по поводу ее роли на многостороннем уровне как в Совбезе ООН, так и на уровне региона", - сказал он в ходе брифинга.
Багаи добавил, что визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи для обсуждения развития ситуации на Ближнем Востоке имеет важное значение.
Глава МИД Ирана обсудил с коллегами из Британии и Франции удары США