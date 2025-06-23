https://1prime.ru/20250623/medvedev-858803633.html
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев - 23.06.2025, ПРАЙМ
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев
Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:00+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта банальная истина начинает доходить до самих поставщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков, которые ещё недавно были рьяными радетелями помощи паразитической украинской демократии свиных и карликовых цепней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По словам Медведева, Киев ждет плачевный расклад, если конгресс США проведет расследование по военной помощи, оказанной Украине. Он также выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа не будет закрывать глаза на разворовывание американских денег представителями киевского режима.
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россия, общество , киев, дмитрий медведев, совбез, всу
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, Дмитрий Медведев, Совбез, ВСУ
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев
Медведев: Киев не может подтвердить получение 30% поставленных США вооружений
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта банальная истина начинает доходить до самих поставщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков, которые ещё недавно были рьяными радетелями помощи паразитической украинской демократии свиных и карликовых цепней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Киев ждет плачевный расклад, если конгресс США проведет расследование по военной помощи, оказанной Украине. Он также выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа не будет закрывать глаза на разворовывание американских денег представителями киевского режима.
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