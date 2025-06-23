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Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев - 23.06.2025, ПРАЙМ
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев
Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:00+0300
2025-06-23T13:01+0300
политика
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общество
киев
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта банальная истина начинает доходить до самих поставщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков, которые ещё недавно были рьяными радетелями помощи паразитической украинской демократии свиных и карликовых цепней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По словам Медведева, Киев ждет плачевный расклад, если конгресс США проведет расследование по военной помощи, оказанной Украине. Он также выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа не будет закрывать глаза на разворовывание американских денег представителями киевского режима.
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россия, общество , киев, дмитрий медведев, совбез, всу
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, Дмитрий Медведев, Совбез, ВСУ
13:00 23.06.2025 (обновлено: 13:01 23.06.2025)
 
Киев не может подтвердить получение американского оружия, заявил Медведев

Медведев: Киев не может подтвердить получение 30% поставленных США вооружений

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанк% Дмитрий Медведев
% Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Киев не может подтвердить получение около 30% поставленных американцами вооружений, оно становится трофеями разномастных преступников по всему миру, и эта банальная истина начинает доходить до самих поставщиков, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники. Я уже писал, что эти смертельно опасные подарки становятся трофеями разномастных преступников по всему миру, включая международные террористические группировки. Наконец эта банальная истина начинает доходить и до самих поставщиков, которые ещё недавно были рьяными радетелями помощи паразитической украинской демократии свиных и карликовых цепней", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Киев ждет плачевный расклад, если конгресс США проведет расследование по военной помощи, оказанной Украине. Он также выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа не будет закрывать глаза на разворовывание американских денег представителями киевского режима.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
"Уже умирает". В США предупредили о катастрофе на Украине
08:45
 
ПолитикаРОССИЯОбществоКиевДмитрий МедведевСовбезВСУ
 
 
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