Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за ситуации вокруг Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/mvf-858789530.html
МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за ситуации вокруг Ирана
МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за ситуации вокруг Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ
МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за ситуации вокруг Ирана
Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности, заявила директор-распорядитель... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:58+0300
2025-06-23T08:58+0300
экономика
нефть
иран
сша
москва
кристалина георгиева
дональд трамп
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг. Она предупредила, что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, чем влияние на энергетику. Самый большой шок наблюдается в ценах на энергоносители, заявила она, и МВФ за ними внимательно следит, но могут быть вторичные и третичные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ударов. В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. В ночь на понедельник цена нефти Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара.
https://1prime.ru/20250623/arakchi-858789115.html
иран
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, сша, москва, кристалина георгиева, дональд трамп, мвф
Экономика, Нефть, ИРАН, США, МОСКВА, Кристалина Георгиева, Дональд Трамп, МВФ
08:58 23.06.2025
 
МВФ предупредил о рисках для мировой экономики из-за ситуации вокруг Ирана

Глава МВФ Георгиева: удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях, которые и так были крайне неопределенными", - заявила Георгиева в интервью агентству Блумберг.
Она предупредила, что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, чем влияние на энергетику. Самый большой шок наблюдается в ценах на энергоносители, заявила она, и МВФ за ними внимательно следит, но могут быть вторичные и третичные последствия.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь проведет совещание с Советом национальной безопасности после совершенных ударов.
В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
В ночь на понедельник цена нефти Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Иран ценит позицию России по ситуации на Ближнем Востоке, заявил глава МИД
08:47
 
ЭкономикаНефтьИРАНСШАМОСКВАКристалина ГеоргиеваДональд ТрампМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала