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Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану

Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в ходе торгов стоимость Brent с поставкой в... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T08:22+0300

2025-06-23T08:22+0300

2025-06-23T08:22+0300

энергетика

нефть

рынок

иран

ормузский пролив

сша

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром растут после того, как США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, в ходе торгов стоимость Brent с поставкой в августе поднималась выше 81 доллара за баррель - максимума с середины января, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,27% к уровню предыдущего закрытия - до 76,44 доллара за баррель, августовских фьючерсов Brent - на 1,48%, до 78,15 доллара, августовских фьючерсов на WTI - на 1,37%, до 74,85 доллара. Цена августовского Brent ранее в ходе торгов в ночь на понедельник поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января, максимальная отметка составила 81,4 доллара. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Инвесторы опасались вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля, полагая, что это может вызвать эскалацию и повлиять на судоходство в Ормузском проливе и на экспорт иранской нефти. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. "Если Иран заблокирует Ормузский пролив даже на один день, нефть может временно подскочить до 120 или даже 150 долларов за баррель. А если он атакует крупные объекты нефтедобычи и экспорта в соседних странах, это может привести к росту цен на более длительный срок", - прокомментировала агентству Bloomberg старший аналитик по нефти Kpler Ltd. Мую Сюй (Muyu Xu).

https://1prime.ru/20250622/proliv-858780619.html

иран

ормузский пролив

сша

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нефть, рынок, иран, ормузский пролив, сша