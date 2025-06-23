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Мировые цены на нефть перешли к снижению на 1%

Мировые цены на нефть перешли к снижению на 1% - 23.06.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть перешли к снижению на 1%

Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению на 1% после роста днем, свидетельствуют данные бирж. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T17:44+0300

2025-06-23T17:44+0300

2025-06-23T17:44+0300

энергетика

нефть

рынок

иран

ормузский пролив

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению на 1% после роста днем, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 17.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,87% к уровню предыдущего закрытия - до 74,82 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1,22%, до 72,94 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 1%. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. "Все внимание приковано к Ормузскому проливу и тому, будет ли Иран пытаться нарушить движение танкеров", - цитирует агентство Рейтер главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen). По словам эксперта, цены на сырье могут подскочить в краткосрочной перспективе даже без полномасштабного перекрытия.

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иран

ормузский пролив

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нефть, рынок, иран, ормузский пролив