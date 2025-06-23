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Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/neft-858808302.html
Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике
Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике - 23.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике
Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются на 1%, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, ожидая дальнейших действий от США и Ирана,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T14:42+0300
2025-06-23T14:42+0300
экономика
нефть
иран
сша
ормузский пролив
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются на 1%, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, ожидая дальнейших действий от США и Ирана, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05% к уровню предыдущего закрытия - до 76,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1%, до 74,58 доллара. В ночь на понедельник цена Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники сообщило ранее в понедельник, что военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке. В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить конфликт, Тегеран же заявил, что "вынужден" ответить на американские удары по своей территории. "На данный момент основная угроза заключается в возможном ограничении прохода через Ормузский пролив. В случае реализации таких мер это может затронуть 20-30% мирового морского экспорта нефти", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Эксперт отмечает, что в случае обострения конфликта цена Brent может превысить 90 долларов за баррель, особенно если в результате пострадает инфраструктура или возникнут сбои поставок из других стран региона, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ. "Если ситуация будет развиваться в рамках политического давления, без прямых потерь в добыче и логистике, рынок может стабилизироваться в диапазоне 76–85 долларов за баррель", - заключает аналитик.
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иран
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нефть, иран, сша, ормузский пролив
Экономика, Нефть, ИРАН, США, Ормузский пролив
14:42 23.06.2025
 
Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике

Нефть дорожает на 1%, ожидая дальнейших действий США и Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются на 1%, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, ожидая дальнейших действий от США и Ирана, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 14.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05% к уровню предыдущего закрытия - до 76,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1%, до 74,58 доллара.
В ночь на понедельник цена Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
Иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники сообщило ранее в понедельник, что военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке. В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить конфликт, Тегеран же заявил, что "вынужден" ответить на американские удары по своей территории.
"На данный момент основная угроза заключается в возможном ограничении прохода через Ормузский пролив. В случае реализации таких мер это может затронуть 20-30% мирового морского экспорта нефти", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин.
Эксперт отмечает, что в случае обострения конфликта цена Brent может превысить 90 долларов за баррель, особенно если в результате пострадает инфраструктура или возникнут сбои поставок из других стран региона, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Если ситуация будет развиваться в рамках политического давления, без прямых потерь в добыче и логистике, рынок может стабилизироваться в диапазоне 76–85 долларов за баррель", - заключает аналитик.
Нефть, добыча
Нефть дорожает на фоне ударов США по Ирану
08:22
 
ЭкономикаНефтьИРАНСШАОрмузский пролив
 
 
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