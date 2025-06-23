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Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике

Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике - 23.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет на ожиданиях по геополитике

Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются на 1%, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, ожидая дальнейших действий от США и Ирана,... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:42+0300

2025-06-23T14:42+0300

2025-06-23T14:42+0300

экономика

нефть

иран

сша

ормузский пролив

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются на 1%, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, ожидая дальнейших действий от США и Ирана, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,05% к уровню предыдущего закрытия - до 76,27 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 1%, до 74,58 доллара. В ночь на понедельник цена Brent с поставкой в августе поднялась выше 81 доллара за баррель впервые с 17 января. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники сообщило ранее в понедельник, что военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке. В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что США попросили арабских чиновников передать Ирану, что Израиль хочет скоро завершить конфликт, Тегеран же заявил, что "вынужден" ответить на американские удары по своей территории. "На данный момент основная угроза заключается в возможном ограничении прохода через Ормузский пролив. В случае реализации таких мер это может затронуть 20-30% мирового морского экспорта нефти", - прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий по акциям УК "Альфа-Капитал" Никита Зевакин. Эксперт отмечает, что в случае обострения конфликта цена Brent может превысить 90 долларов за баррель, особенно если в результате пострадает инфраструктура или возникнут сбои поставок из других стран региона, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ. "Если ситуация будет развиваться в рамках политического давления, без прямых потерь в добыче и логистике, рынок может стабилизироваться в диапазоне 76–85 долларов за баррель", - заключает аналитик.

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иран

сша

ормузский пролив

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нефть, иран, сша, ормузский пролив