https://1prime.ru/20250623/proliv-858810002.html

Эксперт оценил последствия блокировки Ормузского пролива для России

Эксперт оценил последствия блокировки Ормузского пролива для России - 23.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил последствия блокировки Ормузского пролива для России

Возможная блокировка Ормузского пролива несет в себе плюсы для России в виде роста цен на экспортируемые ею энергоносители и укрепления роли страны в качестве... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:33+0300

2025-06-23T15:33+0300

2025-06-23T15:33+0300

энергетика

нефть

россия

сша

ормузский пролив

красное море

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82750/19/827501912_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_cacef05e08e14b146e2df875e5f986f2.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Возможная блокировка Ормузского пролива несет в себе плюсы для России в виде роста цен на экспортируемые ею энергоносители и укрепления роли страны в качестве надежного поставщика, однако потенциальные риски в случае принятия такого решения властями Ирана гораздо весомее, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Блокировка Ормузского пролива может дать России плюсы: рост цен на нефть и газ увеличит бюджетные доходы, усилится роль страны как надежного экспортера энергоресурсов и удобрений, а ее продукция станет конкурентнее на фоне глобального дефицита. Однако риски перевешивают: рост цен на нефть увеличит издержки промышленности и сельского хозяйства, что может сказаться на внутренней инфляции. Возможны перебои с импортом высокотехнологичной продукции и компонентов", - отмечает эксперт. Кроме того, глобальная продовольственная нестабильность может снизить спрос на российский экспорт и обострить экономические проблемы у партнеров, важных для сбыта. Поэтому в целом для России блокировка Ормузского пролива скорее несет больше рисков, чем выгод. "Краткосрочный рост нефтегазовых доходов не компенсирует долгосрочные последствия - рост глобальной нестабильности, инфляции и падение спроса на экспорт. России выгоднее стабильный рынок без резких потрясений", - подчеркивает эксперт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запусками ударных беспилотников. Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Вчера источник в сфере безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что власти страны рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Кроме того, военный представитель йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил, что они будут атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля.

https://1prime.ru/20250622/iran-858778347.html

сша

ормузский пролив

красное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, ормузский пролив, красное море, дональд трамп