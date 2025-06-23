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Эксперт оценил последствия блокировки Ормузского пролива для России
Эксперт оценил последствия блокировки Ормузского пролива для России - 23.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил последствия блокировки Ормузского пролива для России
Возможная блокировка Ормузского пролива несет в себе плюсы для России в виде роста цен на экспортируемые ею энергоносители и укрепления роли страны в качестве... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:33+0300
2025-06-23T15:33+0300
2025-06-23T15:33+0300
энергетика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Возможная блокировка Ормузского пролива несет в себе плюсы для России в виде роста цен на экспортируемые ею энергоносители и укрепления роли страны в качестве надежного поставщика, однако потенциальные риски в случае принятия такого решения властями Ирана гораздо весомее, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Блокировка Ормузского пролива может дать России плюсы: рост цен на нефть и газ увеличит бюджетные доходы, усилится роль страны как надежного экспортера энергоресурсов и удобрений, а ее продукция станет конкурентнее на фоне глобального дефицита. Однако риски перевешивают: рост цен на нефть увеличит издержки промышленности и сельского хозяйства, что может сказаться на внутренней инфляции. Возможны перебои с импортом высокотехнологичной продукции и компонентов", - отмечает эксперт. Кроме того, глобальная продовольственная нестабильность может снизить спрос на российский экспорт и обострить экономические проблемы у партнеров, важных для сбыта. Поэтому в целом для России блокировка Ормузского пролива скорее несет больше рисков, чем выгод. "Краткосрочный рост нефтегазовых доходов не компенсирует долгосрочные последствия - рост глобальной нестабильности, инфляции и падение спроса на экспорт. России выгоднее стабильный рынок без резких потрясений", - подчеркивает эксперт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запусками ударных беспилотников. Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Вчера источник в сфере безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что власти страны рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Кроме того, военный представитель йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил, что они будут атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля.
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нефть, россия, сша, ормузский пролив, красное море, дональд трамп
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, США, Ормузский пролив, Красное море, Дональд Трамп
Эксперт оценил последствия блокировки Ормузского пролива для России
Эксперт Севостьянов: блокировка Ормузского пролива принесет России как плюсы, так и минусы
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Возможная блокировка Ормузского пролива несет в себе плюсы для России в виде роста цен на экспортируемые ею энергоносители и укрепления роли страны в качестве надежного поставщика, однако потенциальные риски в случае принятия такого решения властями Ирана гораздо весомее, сообщил РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Блокировка Ормузского пролива может дать России плюсы: рост цен на нефть и газ увеличит бюджетные доходы, усилится роль страны как надежного экспортера энергоресурсов и удобрений, а ее продукция станет конкурентнее на фоне глобального дефицита. Однако риски перевешивают: рост цен на нефть увеличит издержки промышленности и сельского хозяйства, что может сказаться на внутренней инфляции. Возможны перебои с импортом высокотехнологичной продукции и компонентов", - отмечает эксперт.
Кроме того, глобальная продовольственная нестабильность может снизить спрос на российский экспорт и обострить экономические проблемы у партнеров, важных для сбыта. Поэтому в целом для России блокировка Ормузского пролива скорее несет больше рисков, чем выгод. "Краткосрочный рост нефтегазовых доходов не компенсирует долгосрочные последствия - рост глобальной нестабильности, инфляции и падение спроса на экспорт. России выгоднее стабильный рынок без резких потрясений", - подчеркивает эксперт.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запусками ударных беспилотников.
Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Вчера источник в сфере безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что власти страны рассматривают все варианты ответа на атаку США, обсуждаются время и способ, парламент дал правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Кроме того, военный представитель йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил, что они будут атаковать американские корабли и суда в Красном море, если США вступят в конфликт с Ираном на стороне Израиля.
Парламент Ирана принял решение закрыть Ормузский пролив