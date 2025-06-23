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Катар предупредил о возможном ответе на атаку Ирана
Катар предупредил о возможном ответе на атаку Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ
Катар предупредил о возможном ответе на атаку Ирана
Катар решительно осуждает удары Ирана по военной базе Эль-Удейд на его территории, оставляет за собой право на прямой ответ, говорится в заявлении официального... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T20:54+0300
2025-06-23T20:54+0300
2025-06-23T21:04+0300
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ДОХА, 23 июн - ПРАЙМ. Катар решительно осуждает удары Ирана по военной базе Эль-Удейд на его территории, оставляет за собой право на прямой ответ, говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари. "Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - отметил аль-Ансари. "Мы подтверждаем, что государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом", - добавил он. Представитель МИД отметил, что катарские ПВО предотвратили атаку и успешно перехватили иранские ракеты.
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нефть, катар, иран, мид
Катар предупредил о возможном ответе на атаку Ирана
Катар осудил удары Ирана по военной базе Эль-Удейд и оставил за собой право на ответ
ДОХА, 23 июн - ПРАЙМ. Катар решительно осуждает удары Ирана по военной базе Эль-Удейд на его территории, оставляет за собой право на прямой ответ, говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари.
"Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - отметил аль-Ансари.
"Мы подтверждаем, что государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом", - добавил он.
Представитель МИД отметил, что катарские ПВО предотвратили атаку и успешно перехватили иранские ракеты.
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