https://1prime.ru/20250623/rosobrnadzor-858797927.html

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам - 23.06.2025, ПРАЙМ

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T11:30+0300

2025-06-23T11:30+0300

2025-06-23T11:30+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам … о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения получили Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Российская экономическая школа. "Вузам, получившим предостережения, рекомендовано предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.

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