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Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам - 23.06.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:30+0300
2025-06-23T11:30+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам … о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения получили Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Российская экономическая школа. "Вузам, получившим предостережения, рекомендовано предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
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россия, общество , вшэ
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским университетам
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве.
"Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам … о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения получили Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики и Российская экономическая школа.
"Вузам, получившим предостережения, рекомендовано предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - заключили в Рособрнадзоре.
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