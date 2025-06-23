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Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке
Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке - 23.06.2025, ПРАЙМ
Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке
Иран начал операцию против американских военных баз в регионе, сообщили Вооруженные силы страны. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T20:16+0300
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Иран начал операцию против американских военных баз в регионе, сообщили Вооруженные силы страны."После неприкрытой военной агрессии США в отношении мирных ядерных объектов Ирана <...> Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд, — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.В сообщении агентства Tasnim уточняется, что ракетная операция Ирана проводится против американских баз в Катаре и Ираке.Как передает американский телеканал CNN со ссылкой на двух осведомлённых чиновников, США отслеживали несколько ракет, выпущенных Ираном в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке. По их данным, ракеты были зафиксированы средствами наблюдения. Пока не сообщается, достигли ли они цели или были перехвачены.Корреспондент РИА Новости сообщает, что в катарской столице Дохе и ее пригородах раздались сильные взрывы. Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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нефть, мировая экономика, иран, катар, ирак
Нефть, Мировая экономика, ИРАН, КАТАР, ИРАК
Иран начал операцию против американских баз в Катаре и Ираке
Tasnim: Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке
ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Иран начал операцию против американских военных баз в регионе, сообщили Вооруженные силы страны.
"После неприкрытой военной агрессии США в отношении мирных ядерных объектов Ирана <...> Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд, — говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.
В сообщении агентства Tasnim уточняется, что ракетная операция Ирана проводится против американских баз в Катаре и Ираке.
Как передает американский телеканал CNN со ссылкой на двух осведомлённых чиновников, США отслеживали несколько ракет, выпущенных Ираном в направлении американских военных объектов в Катаре и Ираке. По их данным, ракеты были зафиксированы средствами наблюдения. Пока не сообщается, достигли ли они цели или были перехвачены.
Корреспондент РИА Новости сообщает, что в катарской столице Дохе и ее пригородах раздались сильные взрывы. Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране: они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
"Он исчез". На Западе подняли тревогу после ударов США по Ирану