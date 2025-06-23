https://1prime.ru/20250623/tramp-858812466.html
"Я слежу за этим". Трамп призвал не допускать роста цен на нефть
"Я слежу за этим". Трамп призвал не допускать роста цен на нефть - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Я слежу за этим". Трамп призвал не допускать роста цен на нефть
Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с Ираном опубликовал призыв "не допустить роста цен на нефть", подчеркнув, что такое развитие событий "играет на... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:47+0300
2025-06-23T16:47+0300
2025-06-23T16:54+0300
экономика
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нефть
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с Ираном опубликовал призыв "не допустить роста цен на нефть", подчеркнув, что такое развитие событий "играет на руку врагу" его страны.Заявление прозвучало на фоне опасений по поводу возможного силового ответа со стороны Ирана на недавние авиаудары США по иранской ядерной инфраструктуре, а также роста напряженности на Ближнем Востоке."Не допускайте повышения цен на нефть. Я слежу за этим! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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сша, нефть, дональд трамп
Экономика, США, Нефть, Дональд Трамп
"Я слежу за этим". Трамп призвал не допускать роста цен на нефть
Трамп на фоне конфликта с Ираном призвал не допускать роста цен на нефть
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с Ираном опубликовал призыв "не допустить роста цен на нефть", подчеркнув, что такое развитие событий "играет на руку врагу" его страны.
Заявление прозвучало на фоне опасений по поводу возможного силового ответа со стороны Ирана на недавние авиаудары США по иранской ядерной инфраструктуре, а также роста напряженности на Ближнем Востоке.
"Не допускайте повышения цен на нефть. Я слежу за этим! Вы играете на руку врагу. Не делайте этого!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу ИРИ.
По словам Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия, при этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в ИРИ назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. ИРИ примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности исламской республики не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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