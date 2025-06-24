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Банки и МФО обяжут сообщать ФССП о работе по возврату просрочки

Банки и МФО обяжут сообщать ФССП о работе по возврату просрочки - 24.06.2025, ПРАЙМ

Банки и МФО обяжут сообщать ФССП о работе по возврату просрочки

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед Федеральной службой | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:22+0300

2025-06-24T15:22+0300

2025-06-24T15:22+0300

экономика

финансы

россия

вячеслав володин

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фссп

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации (МФО) отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России о своей деятельности по возврату просроченной задолженности. По данным ФССП, микрофинансовыми и кредитными организациями при взыскании просроченной задолженности допускаются нарушения прав граждан. Однако обязанность предоставлять в ФССП отчеты об этой работе сейчас законодательно предусмотрена только для профессиональных коллекторских организаций, сказано в пояснительной записке. В целях федерального государственного контроля (надзора) и мониторинга деятельности банков и МФО по возврату просроченной задолженности законопроектом предлагается обязать их представлять в ФССП России отчет о такой деятельности. "Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определены Минюстом России по согласованию с Банком России", - сообщила на пленарном заседании заместитель министра юстиции Елена Ардабьева. Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий банков и МФО при возврате задолженности. Также это усилит государственный надзор за данными организациями, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он сообщил, что обязанность отчитываться перед ФСПП затронет 350 банков и более 900 МФО. Принимаемое решение в дальнейшем позволит установить в отчете нормы, касающиеся соблюдения прав граждан и выполнения общих правил взыскания долгов, отметил спикер Госдумы. Речь, в частности, идет о частоте взаимодействия с должниками, общении с ними в установленное законом время, отсутствии психологического давления. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, что объясняется необходимостью подготовки подзаконного акта для его реализации. Это означает, что с 1 марта ФССП получит массив сведений о каждом звонке, визите и письме должнику, заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. "Если должник получает серию ночных звонков от кредитора, этот эпизод попадет в отчет и может быть автоматически отмечен как нарушение. Инспектор получит сигнал, а организация - предупреждение, штраф или запрет на прямое взыскание. Чем полнее статистика, тем быстрее выявляются чрезмерные практики, и кредиторы пересматривают подход. Для человека это означает меньше давления и больше соблюдения границ личного времени", - пояснил он.

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финансы, россия, вячеслав володин, госдума, фссп