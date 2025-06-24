https://1prime.ru/20250624/banknoty-858818135.html

Глава "Гознака" объяснил, почему так мало банкнот по 200 и 2 тысячи рублей

Глава "Гознака" объяснил, почему так мало банкнот по 200 и 2 тысячи рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Гознака" объяснил, почему так мало банкнот по 200 и 2 тысячи рублей

Количество банкнот по 200 и 2 тысячи рублей в обращении полностью соответствует потребностям наличного денежного оборота – больше, чем сейчас, их просто не... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:00+0300

2025-06-24T09:00+0300

2025-06-24T09:00+0300

гознак

финансы

бизнес

новые банкноты

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Количество банкнот по 200 и 2 тысячи рублей в обращении полностью соответствует потребностям наличного денежного оборота – больше, чем сейчас, их просто не нужно, рассказал агентству "Прайм" в рамках ПМЭФ генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук."Количество банкнот в обращении определяется реальными потребностями экономики. На сегодня нехватки 200- и 2 тысячерублевых купюр нет, поэтому Банк России выпускает их столько, сколько нужно", - указал он. По словам Трачука, никаких проблем с тем, чтобы изготовить дополнительные объемы, нет. Однако проблем с обслуживанием наличного денежного оборота тоже не существует. Поэтому нет и необходимости в выпуске новых банкнот. Банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей Банк России выпустил в 2017 году. Постепенно обновляется дизайн всего банкнотного ряда. В 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, осенью 2023 года была представлена обновленная банкнота номиналом 5000 рублей. Не так давно в оборот вернулись пяти- и десятирублевые купюры, но планов по обновлению их дизайна пока нет.Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" в 10:00

https://1prime.ru/20250603/kornilov-858137345.html

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гознак, финансы, бизнес, новые банкноты