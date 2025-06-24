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ПВО перехватила 22 украинских дрона

ПВО перехватила 22 украинских дрона - 24.06.2025, ПРАЙМ

ПВО перехватила 22 украинских дрона

В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника, больше всего над территорией Воронежской... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T20:54+0300

2025-06-24T20:54+0300

2025-06-24T20:54+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника, больше всего над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны России. "В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 – над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Саратовской области и по одному БПЛА – над территориями Самарской области и республики Татарстан", - говорится в сообщении министерства.

https://1prime.ru/20250623/mid-858788695.html

москва

белгородская область

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