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ПВО перехватила 22 украинских дрона - 24.06.2025, ПРАЙМ
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ПВО перехватила 22 украинских дрона
ПВО перехватила 22 украинских дрона - 24.06.2025, ПРАЙМ
ПВО перехватила 22 украинских дрона
В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника, больше всего над территорией Воронежской... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T20:54+0300
2025-06-24T20:54+0300
спецоперация на украине
россия
москва
белгородская область
самарская область
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника, больше всего над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны России. "В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 – над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Саратовской области и по одному БПЛА – над территориями Самарской области и республики Татарстан", - говорится в сообщении министерства.
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россия, москва, белгородская область, самарская область, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, Белгородская область, Самарская область, Минобороны РФ
20:54 24.06.2025
 
ПВО перехватила 22 украинских дрона

Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк#Зенитно-ракетный комплекс С-300
#Зенитно-ракетный комплекс С-300 - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника, больше всего над территорией Воронежской области, сообщили в Минобороны России.
"В период с 16.10 мск до 19.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 13 – над территорией Воронежской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Саратовской области и по одному БПЛА – над территориями Самарской области и республики Татарстан", - говорится в сообщении министерства.
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯМОСКВАБелгородская областьСамарская областьМинобороны РФ
 
 
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