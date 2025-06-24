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Чеботарь назвал ЕАЭС важным инструментом экономического развития - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чеботарь назвал ЕАЭС важным инструментом экономического развития
Чеботарь назвал ЕАЭС важным инструментом экономического развития - 24.06.2025, ПРАЙМ
Чеботарь назвал ЕАЭС важным инструментом экономического развития
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал важным инструментом экономического развития для стран-участниц, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T07:26+0300
2025-06-24T07:26+0300
экономика
мировая экономика
минск
белоруссия
казахстан
еаэс
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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал важным инструментом экономического развития для стран-участниц, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. "За прошедшее десятилетие Евразийский экономический союз доказал свою жизнеспособность и эффективность, став важным инструментом экономического развития для стран-участниц", - сказал министр. Он обратил внимание, что темпы экономического роста в странах союза выше среднемировых: по итогам 2024 года рост в ЕАЭС составил 4,4%, тогда как в мире – 3,3%. Совокупный ВВП государств-членов увеличился более чем на 17% и сегодня оценивается в свыше 2,5 триллионов долларов. "Промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 29,1%, в том числе благодаря реализации совместных инвестиционных проектов. Так, объем взаимных инвестиций в основной капитал вырос более чем на 40%. Хороший результат демонстрирует агропромышленный комплекс – рост производства более чем на четверть", - продолжил глава белорусского минэкономики. Он отметил, что Белоруссия уделяет большое внимание обеспечению продовольственной безопасности и вносит значимый вклад в этом вопросе в ЕАЭС. "Доля нашей страны во взаимной торговле продовольственными товарами превышает 40%, в том числе по молочным продуктам и яйцам – 88%, готовым продуктам из мяса и рыбы – 72%", - подчеркнул Чеботарь. В целом, констатировал он, достигнутые результаты во взаимной торговле ЕАЭС можно назвать весьма удовлетворительными. "При создании союза одной из ключевых целей было обеспечение свободного движения товаров, и рост объема взаимной торговли за 10 лет более чем в два раза убедительно подтверждает ее достижение. Кроме того, для комфортных условий ведения бизнеса, снижения издержек и валютных рисков мы договорились об использовании национальных валют. Сегодня почти 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах", - продолжил белорусский министр. Он добавил, что позитивный эффект от сотрудничества в рамках ЕАЭС отмечается и в сфере внешней торговли. "Объем товарооборота с третьими странами продемонстрировал впечатляющий рост, превысив 37%", - сказал Чеботарь. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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мировая экономика, минск, белоруссия, казахстан, еаэс
Экономика, Мировая экономика, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ЕАЭС
07:26 24.06.2025
 
Чеботарь назвал ЕАЭС важным инструментом экономического развития

Чеботарь: ЕАЭС стал важным инструментом экономического развития для стран-участниц

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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал важным инструментом экономического развития для стран-участниц, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня.
"За прошедшее десятилетие Евразийский экономический союз доказал свою жизнеспособность и эффективность, став важным инструментом экономического развития для стран-участниц", - сказал министр.
Он обратил внимание, что темпы экономического роста в странах союза выше среднемировых: по итогам 2024 года рост в ЕАЭС составил 4,4%, тогда как в мире – 3,3%. Совокупный ВВП государств-членов увеличился более чем на 17% и сегодня оценивается в свыше 2,5 триллионов долларов. "Промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 29,1%, в том числе благодаря реализации совместных инвестиционных проектов. Так, объем взаимных инвестиций в основной капитал вырос более чем на 40%. Хороший результат демонстрирует агропромышленный комплекс – рост производства более чем на четверть", - продолжил глава белорусского минэкономики.
Он отметил, что Белоруссия уделяет большое внимание обеспечению продовольственной безопасности и вносит значимый вклад в этом вопросе в ЕАЭС. "Доля нашей страны во взаимной торговле продовольственными товарами превышает 40%, в том числе по молочным продуктам и яйцам – 88%, готовым продуктам из мяса и рыбы – 72%", - подчеркнул Чеботарь.
В целом, констатировал он, достигнутые результаты во взаимной торговле ЕАЭС можно назвать весьма удовлетворительными. "При создании союза одной из ключевых целей было обеспечение свободного движения товаров, и рост объема взаимной торговли за 10 лет более чем в два раза убедительно подтверждает ее достижение. Кроме того, для комфортных условий ведения бизнеса, снижения издержек и валютных рисков мы договорились об использовании национальных валют. Сегодня почти 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах", - продолжил белорусский министр.
Он добавил, что позитивный эффект от сотрудничества в рамках ЕАЭС отмечается и в сфере внешней торговли. "Объем товарооборота с третьими странами продемонстрировал впечатляющий рост, превысив 37%", - сказал Чеботарь.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
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