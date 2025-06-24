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Чеботарь оценил эффективность членства Белоруссии в ЕАЭС

Чеботарь оценил эффективность членства Белоруссии в ЕАЭС - 24.06.2025, ПРАЙМ

Чеботарь оценил эффективность членства Белоруссии в ЕАЭС

Членство Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) доказало свою эффективность, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики республики Юрий... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T07:35+0300

2025-06-24T07:35+0300

2025-06-24T07:35+0300

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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. Членство Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) доказало свою эффективность, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики республики Юрий Чеботарь. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. "Членство Республики Беларусь в ЕАЭС доказало свою эффективность, о чем свидетельствует динамика ряда экономических показателей. Более 10 лет Беларусь удерживает позиции как страна с очень высоким уровнем развития, занимая 69-е место среди 193 государств мира в Глобальном индексе человеческого развития", - сказал министр. Он отметил, что Белоруссия стала лидером в ЕАЭС по производству молока, мяса, яиц, сахарной свеклы, картофеля, овощей, и имеет самый высокий уровень самообеспеченности продовольствием – 94,5%. Благодаря строительству Белорусской АЭС страна вошла в тройку лидеров среди государств Европы по дешевизне электроэнергии для населения. Как отметил Чеботарь, объем промышленного производства республики увеличился почти на 20%, а доля промышленности в структуре ВВП Белоруссии достигла 25%, что является одним из наибольших результатов в ЕАЭС. "Рост конкурентоспособности отечественной индустрии подтверждает и 58-я позиция среди 153 стран в мировом рейтинге, а в ЕАЭС мы уступаем лишь Российской Федерации. Самый большой в мире карьерный самосвал с грузоподъемностью 450 тонн, электромобили и электробусы, тракторы-беспилотники, мебель, лекарства, уникальные аминокислоты и комбикорма, продукты питания по мировым стандартам и многое другое – все это продукция с маркой "Сделано в Беларуси", востребованная как на рынке союза, так и за его пределами", - подчеркнул глава минэкономики. По его словам, ключевое достижение – это стабильная занятость и достойный заработок: за 2021-2024 годы прирост реальных доходов населения составил 14,9%, реальной заработной платы – 30,3%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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мировая экономика, белоруссия, минск, казахстан, еаэс