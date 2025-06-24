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Лидерам стран ЕАЭС доложат о реализации "Стратегии-2025"

Лидерам стран ЕАЭС доложат о реализации "Стратегии-2025" - 24.06.2025, ПРАЙМ

Лидерам стран ЕАЭС доложат о реализации "Стратегии-2025"

Лидерам стран ЕАЭС доложат на саммите в июне о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, заявил в... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T07:47+0300

2025-06-24T07:47+0300

2025-06-24T07:47+0300

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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. Лидерам стран ЕАЭС доложат на саммите в июне о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. "В своем обращении к главам государств-членов наш президент, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко подчеркнул, что 2025 год станет знаковым для Евразийского экономического союза. Ведь он знаменует завершение пятилетнего периода реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, а также начало нового этапа – воплощения в жизнь Декларации о развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, известной как "Евразийский экономический путь", - рассказал Чеботарь. Министр напомнил, что "Стратегия-2025" охватывает 11 ключевых направлений. "В конце июня на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают отчет о проделанной работе. Но уже сейчас можно отметить: 75% мероприятий завершено, а оставшиеся задачи, пусть и непростые, находятся в активной стадии реализации", - подчеркнул Чеботарь. Он заявил, что за прошедший период достигнуто немало позитивных результатов. "Среди них – подписание соглашений о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны и о трансграничном доступе к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах государств-членов Союза", - сказал собеседник агентства. "Подписан протокол о внесении изменений в Договор о союзе, касающийся особого механизма при проведении расследований и принятия решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Кроме того, утверждена концепция формирования общего биржевого рынка товаров, а также приняты основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года", - продолжил министр. По его словам, большое внимание в ЕАЭС уделяется и развитию агропромышленного комплекса. "Разработаны совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения по основным сельхозтоварам. Принят еще целый ряд актов союза, которые будут работать на благо стран "пятерки", - добавил Чеботарь. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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мировая экономика, минск, белоруссия, казахстан, александр лукашенко, еаэс