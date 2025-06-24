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В ЕАЭС создадут механизм финансовой поддержки проектов в АПК

В ЕАЭС создадут механизм финансовой поддержки проектов в АПК - 24.06.2025, ПРАЙМ

В ЕАЭС создадут механизм финансовой поддержки проектов в АПК

К концу 2025 года в ЕАЭС планируется создать механизм финансовой поддержки для кооперационных проектов стран в сфере АПК, заявил в интервью РИА Новости глава... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:42+0300

2025-06-24T08:42+0300

2025-06-24T08:42+0300

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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. К концу 2025 года в ЕАЭС планируется создать механизм финансовой поддержки для кооперационных проектов стран в сфере АПК, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. "Сейчас Комиссией (Евразийской экономической комиссией – ред.) и государствами-членами осуществляются процедуры, необходимые для начала действия механизма поддержки в АПК. К концу года работа должна быть завершена. Рассчитываем, что в дальнейшем этот опыт будет распространяться и на другие отрасли", - сказал белорусский министр. Он напомнил, что в июне 2024 года вступил в силу протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Реализуется поддержка предпринимателей стран ЕАЭС на наднациональном уровне путем формирования кооперационных проектов, создающих цепочки добавленной стоимости, с использованием потенциала всех государств-членов. Чеботарь уточнил, что финансирование проектов осуществляется путем субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 100% ключевой ставки валюты кредитного договора в нацвалюте любого государства-члена ЕАЭС. Участниками кооперационного проекта могут быть как минимум три юридических лица из трех государств ЕАЭС. По его словам, все государства-члены уже включаются в реализацию пилотного механизма, а в прошлом году советом Комиссии одобрен, в частности, проект по организации производства сельскохозяйственной техники в Казахстане. "В этом году поступили новые заявки", - сообщил глава белорусского министерства. "Хотя механизм финансового содействия в промышленности еще проходит обкатку, в январе этого года Евразийским межправительственным советом уже дано поручение о подготовке предложений относительно агропромышленного комплекса", - сказал он. Чеботарь пояснил, что решение вызвано необходимостью активизации сотрудничества по вопросам продовольственной обеспеченности, инновационного развития, семеноводства, сельскохозяйственной кооперации и создания региональных цепочек добавленной стоимости, производства продуктов питания, развития тепличных хозяйств, откормочных площадок, торговой и складской инфраструктуры. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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финансы, минск, белоруссия, казахстан, еаэс