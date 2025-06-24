https://1prime.ru/20250624/flydubai--858847169.html

Эмиратская flydubai возобновила рейсы по расписанию

Эмиратская flydubai возобновила рейсы по расписанию - 24.06.2025, ПРАЙМ

Эмиратская flydubai возобновила рейсы по расписанию

Эмиратская авиакомпания flydubai возобновила рейсы по расписанию после закрытия воздушного пространства в ряде стран Персидского залива из-за ракетного удара... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:35+0300

2025-06-24T13:35+0300

2025-06-24T13:35+0300

иран

израиль

персидский залив

дональд трамп

магатэ

совбез

оон

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ДУБАЙ, 24 июн - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания flydubai возобновила рейсы по расписанию после закрытия воздушного пространства в ряде стран Персидского залива из-за ракетного удара Ирана по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Рейсы 24 июня возобновились по расписанию, однако некоторые задержки все еще могут быть из-за загруженности воздушного пространства. Мы перенаправили некоторые рейсы по всей сети, чтобы избежать ограниченного воздушного пространства", - заявил представитель авиаперевозчика. Про этом flydubai продолжает придерживаться введенной ранее приостановки полетов в Иран, Ирак, Сирию и Санкт-Петербург до 30 июня. Власти нескольких стран, включая Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию, объявляли о закрытии своего воздушного пространства в связи с ударами из Ирана. По данным сервиса Flightradar24, ОАЭ частично ограничивали движение в воздушном пространстве над Персидским заливом, однако официального заявления властей по этому поводу не было. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицая военную составляющую своего атомного проекта, ответил ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 8.00 по московскому Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

https://1prime.ru/20250624/flydubai--858834252.html

иран

израиль

персидский залив

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иран, израиль, персидский залив, дональд трамп, магатэ, совбез, оон