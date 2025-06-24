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Госдума рассмотрит проект для защиты прав должников банков и МФО

Госдума рассмотрит проект для защиты прав должников банков и МФО - 24.06.2025, ПРАЙМ

Госдума рассмотрит проект для защиты прав должников банков и МФО

Государственная Дума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о дополнительной защите прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:35+0300

2025-06-24T10:35+0300

2025-06-24T10:35+0300

экономика

банки

россия

вячеслав володин

фссп

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Государственная Дума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о дополнительной защите прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО), обязывающий такие организации отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России о своей деятельности по возврату просроченной задолженности, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на дополнительную защиту прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО)", - написал Володин в своем Telegram-канале. По словам Володина, анализ данных Центробанка показывает, что в 2024 году количество займов в МФО увеличилось, их портфель вырос на 41%. Он отметил, что по данным ФССП, микрофинансовыми и кредитными организациями при взыскании просроченной задолженности допускаются нарушения прав граждан. "В 2023 году число доказанных жалоб на действия банков при возврате задолженности выросло на 35,9%, МФО - на 45,4%. Приставы возбудили почти 8 тысяч административных дел в связи с правонарушениями в этой части. Ранее был принят федеральный закон, который обязывает коллекторские организации отчитываться о деятельности по взысканию долгов перед ФССП России. Это коснулось более 500 юридических лиц", - сказал Володин. Он добавил, что рассматриваемым во вторник законопроектом предлагается распространить данную норму также на кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно занимаются возвратом просроченной задолженности. По его данным, мера затронет порядка 350 банков и более 900 МФО. Принимаемое решение, как уточнил председатель Госдумы, позволит в дальнейшем установить в отчете нормы соблюдения прав граждан, выполнения общих правил взыскания, среди которых частота взаимодействия с должниками, общение с ними в установленное законом время, отсутствие психологического давления. "Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилит государственный надзор за данными организациями", - подытожил Володин.

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банки, россия, вячеслав володин, фссп