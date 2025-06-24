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Гознак расширяет присутствие на рынке инвестиций в золото

Гознак расширяет присутствие на рынке инвестиций в золото - 24.06.2025, ПРАЙМ

Гознак расширяет присутствие на рынке инвестиций в золото

"Гознак" предлагает крупным игрокам услуги кастодиального хранения драгметаллов, а частным инвесторам – новые возможности операций с физическим золотом. Все это | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:02+0300

2025-06-24T08:02+0300

2025-06-24T08:02+0300

гознак

золото

инвестиции

драгметаллы

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. "Гознак" предлагает крупным игрокам услуги кастодиального хранения драгметаллов, а частным инвесторам – новые возможности операций с физическим золотом. Все это можно делать в приложении "Гознак.Инвестиции", а в скором времени и через сервисы коммерческих банков, рассказал агентству "Прайм" в рамках ПМЭФ генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.По его словам, крупным игрокам компания предлагает услуги кастодиального хранения, обработки и переработки драгоценных металлов, а также взаиморасчетов. В частности, об этом идет речь в соглашении, подписанном в рамках форума с Петербургской Биржей."Второе направление – расширение каналов продажи физического золота гражданам. Для этой цели работает мобильное приложение "Гознак.Инвестиции", где можно выбрать подходящий слиток от 10 до100 грамм, купить его, оставить на хранение, а после – реализовать или забрать, если это нужно. Можно точно так же покупать, хранить, продавать монеты. И все это - не покидая приложения. Мы считаем, что в сумме работа по двум этим направлениям повышает ликвидность инвестиционного золота и интерес к этому продукту", - сказал Трачук.В перспективе купить физическое золото в сервисе Гознака смогут клиенты коммерческих банков-партнеров через свои банковские приложения. В частности, на форуме Гознак и ПСБ договорились о расширении сотрудничества по развитию инфраструктуры инвестиций в драгоценные металлы для населения. Это позволит увеличить объемы торговых операций с инвестиционными монетами и золотыми слитками.По словам Трачука, такое сотрудничество позволит банкам расширить спектр услуг и получить новые возможности для поддержания лояльности клиентов, а Гознаку - получить новых покупателей.Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" в 10:00

https://1prime.ru/20250619/goznak-858681765.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гознак, золото, инвестиции, драгметаллы