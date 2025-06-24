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Посол России назвал Колумбию важным и перспективным партнером - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Посол России назвал Колумбию важным и перспективным партнером
Посол России назвал Колумбию важным и перспективным партнером - 24.06.2025, ПРАЙМ
Посол России назвал Колумбию важным и перспективным партнером
Колумбия – важный и перспективный партнер для России, а сотрудничество между двумя странами развивается по целому ряду направлений, заявил РИА Новости посол... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:03+0300
2025-06-24T15:03+0300
экономика
россия
мировая экономика
колумбия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Колумбия – важный и перспективный партнер для России, а сотрудничество между двумя странами развивается по целому ряду направлений, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. Двадцать пятого июня 2025 года отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией. "Колумбия является важным и перспективным партнером для России... Сотрудничество развивается по различным направлениям: крепнут политические, межпарламентские, торгово-экономические связи", - рассказал глава дипмиссии. Отдельно Тавдумадзе отметил российско-колумбийское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув, что на регулярной основе проводятся обмены визитами творческих коллективов, концерты и выставки, спортивные соревнования. Также посол отметил, что российское диппредставительство способствует подписанию соглашений о побратимстве между крупными городами двух стран. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск 25 июня.
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россия, мировая экономика, колумбия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КОЛУМБИЯ
15:03 24.06.2025
 
Посол России назвал Колумбию важным и перспективным партнером

Посол Тавдумадзе: сотрудничество России и Колумбии развивается по ряду направлений

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкколумбия
колумбия - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Колумбия – важный и перспективный партнер для России, а сотрудничество между двумя странами развивается по целому ряду направлений, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
Двадцать пятого июня 2025 года отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией.
"Колумбия является важным и перспективным партнером для России... Сотрудничество развивается по различным направлениям: крепнут политические, межпарламентские, торгово-экономические связи", - рассказал глава дипмиссии.
Отдельно Тавдумадзе отметил российско-колумбийское сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув, что на регулярной основе проводятся обмены визитами творческих коллективов, концерты и выставки, спортивные соревнования. Также посол отметил, что российское диппредставительство способствует подписанию соглашений о побратимстве между крупными городами двух стран.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск 25 июня.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКОЛУМБИЯ
 
 
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