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Посол России рассказал о развитии торговли с Колумбией

Посол России рассказал о развитии торговли с Колумбией - 24.06.2025, ПРАЙМ

Посол России рассказал о развитии торговли с Колумбией

Торгово-экономическое взаимодействие России и Колумбии развивается динамично вопреки антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол Российской... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:34+0300

2025-06-24T15:34+0300

2025-06-24T15:34+0300

экономика

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мировая экономика

колумбия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Торгово-экономическое взаимодействие России и Колумбии развивается динамично вопреки антироссийским санкциям, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Боготе Николай Тавдумадзе. "Торгово-экономические связи между нашими странами развиваются динамично. Несмотря на антироссийские рестрикции и угрозы применения вторичных санкций против колумбийских партнеров, наш двусторонний товарооборот с этой страной показывает положительную динамику", - рассказал дипломат, уточнив, что по итогам 2024 года объем взаимной торговли составил порядка 450 миллионов долларов. Тавдумадзе отметил, что хотя сельскохозяйственная продукция и продовольствие, особенно говядина, превалируют в структуре колумбийского экспорта в Россию, после ухода западных контрагентов с российского рынка производители из этой южноамериканской страны стали проявлять интерес к развитию связей с российскими партнерами в новых областях. "В последние годы отмечается рост интереса местных предпринимателей к налаживанию торговли промышленной и фармацевтической продукцией, особенно в тех нишах, из которых ушли западные корпорации. Здесь стоит отметить ведущуюся одним из крупных производителей лекарств работу по подготовке к экспорту в нашу страну препаратов для лечения орфанных (редких – ред.) заболеваний, ранее поставлявшихся британскими контрагентами", - подчеркнул посол. Также Тавдумадзе уточнил, что Россия поставляет в Колумбию продукцию химической промышленности, металлы, оборудование и нефтепродукты, а российский бизнес представлен в таких секторах экономики этой южноамериканской страны, как энергетика, медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность, информационные технологии и туризм. Двадцать пятого июня 2025 года отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между Россией и Колумбией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск 25 июня. -0-

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россия, мировая экономика, колумбия