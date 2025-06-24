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В "дорожную карту" ЕАЭС включат около 400 мероприятий - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В "дорожную карту" ЕАЭС включат около 400 мероприятий
В "дорожную карту" ЕАЭС включат около 400 мероприятий - 24.06.2025, ПРАЙМ
В "дорожную карту" ЕАЭС включат около 400 мероприятий
Около 400 мероприятий планируется включить в "дорожную карту" развития евразийской экономической интеграции до 2030 года и далее, заявил в интервью РИА Новости... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T07:56+0300
2025-06-24T07:56+0300
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россия
мировая экономика
минск
белоруссия
казахстан
еаэс
евразийская экономическая комиссия
еэк
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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. Около 400 мероприятий планируется включить в "дорожную карту" развития евразийской экономической интеграции до 2030 года и далее, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. "ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – ред.) совместно с государствами-членами разрабатывает план мероприятий по реализации "Евразийского экономического пути" (Декларация о развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года – ред.)... Уже сегодня в проект документа включены порядка 400 мероприятий", - сказал министр. Он подчеркнул, что план станет "дорожной картой" евразийской интеграции, определяя вектор движения на ближайшие годы. Чеботарь также рассказал, что мероприятий по реализации "Евразийского экономического пути" формируются по шести стратегическим задачам. Среди них - обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами и его эффективное функционирование, создание общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития. Также это формирование общего транспортно-логистического пространства, формирование общего финансового рынка, углубление экономического сотрудничества в сферах с интеграционным потенциалом, функционирование ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, мировая экономика, минск, белоруссия, казахстан, еаэс, евразийская экономическая комиссия, еэк
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК
07:56 24.06.2025
 
В "дорожную карту" ЕАЭС включат около 400 мероприятий

Чеботарь: в "дорожную карту" развития ЕАЭС включат около 400 мероприятий

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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. Около 400 мероприятий планируется включить в "дорожную карту" развития евразийской экономической интеграции до 2030 года и далее, заявил в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня.
"ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия – ред.) совместно с государствами-членами разрабатывает план мероприятий по реализации "Евразийского экономического пути" (Декларация о развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года – ред.)... Уже сегодня в проект документа включены порядка 400 мероприятий", - сказал министр.
Он подчеркнул, что план станет "дорожной картой" евразийской интеграции, определяя вектор движения на ближайшие годы.
Чеботарь также рассказал, что мероприятий по реализации "Евразийского экономического пути" формируются по шести стратегическим задачам. Среди них - обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами и его эффективное функционирование, создание общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития. Также это формирование общего транспортно-логистического пространства, формирование общего финансового рынка, углубление экономического сотрудничества в сферах с интеграционным потенциалом, функционирование ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
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