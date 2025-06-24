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Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5%

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5% - 24.06.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5%

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение предыдущего торгового дня и опускаются более чем на 2,5%, свидетельствуют данные бирж. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:29+0300

2025-06-24T08:29+0300

2025-06-24T08:29+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение предыдущего торгового дня и опускаются более чем на 2,5%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.24 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,78% к уровню предыдущего закрытия - до 68,56 доллара за баррель, ранее ночью в ходе торгов котировки опускались ниже 68 долларов за баррель впервые с 11 июня. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 3,14%, до 66,36 доллара. По итогам торгов понедельника нефть марки Brent упала в цене на 8,53%, марки WTI - на 13,14%. Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. Также иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

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нефть, торги, иран, израиль, москва, дональд трамп, new york times, мид