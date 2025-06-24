https://1prime.ru/20250624/neft-858829493.html
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5% - 24.06.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5%
Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение предыдущего торгового дня и опускаются более чем на 2,5%, свидетельствуют данные бирж. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:29+0300
2025-06-24T08:29+0300
2025-06-24T08:29+0300
экономика
нефть
торги
иран
израиль
москва
дональд трамп
new york times
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76368/66/763686657_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_c1f66afde447ed81e4c4870c7ce665d6.jpg
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение предыдущего торгового дня и опускаются более чем на 2,5%, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 8.24 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,78% к уровню предыдущего закрытия - до 68,56 доллара за баррель, ранее ночью в ходе торгов котировки опускались ниже 68 долларов за баррель впервые с 11 июня. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 3,14%, до 66,36 доллара. По итогам торгов понедельника нефть марки Brent упала в цене на 8,53%, марки WTI - на 13,14%. Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его. Также иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
https://1prime.ru/20250623/brent-858822288.html
иран
израиль
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76368/66/763686657_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_5caf71ce11233af050b208623d9dbc5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, иран, израиль, москва, дональд трамп, new york times, мид
Экономика, Нефть, Торги, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Дональд Трамп, New York Times, МИД
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5%
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 11 июня
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижение предыдущего торгового дня и опускаются более чем на 2,5%, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.24 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,78% к уровню предыдущего закрытия - до 68,56 доллара за баррель, ранее ночью в ходе торгов котировки опускались ниже 68 долларов за баррель впервые с 11 июня. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 3,14%, до 66,36 доллара.
По итогам торгов понедельника нефть марки Brent упала в цене на 8,53%, марки WTI - на 13,14%.
Президент США Дональд Трамп ранее во вторник сообщил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил не нарушать его.
Также иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Цена нефти Brent опустилась ниже 70 долларов