https://1prime.ru/20250624/neft-858832474.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель - 24.06.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Мировые цены на нефть усилили падение до 5% во вторник утром, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 июня опустилась ниже 67 долларов,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:32+0300

2025-06-24T09:32+0300

2025-06-24T09:38+0300

экономика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили падение до 5% во вторник утром, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 июня опустилась ниже 67 долларов, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 9.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,76% к уровню предыдущего закрытия - до 67,16 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 11 июня опускался ниже 67 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,12% - до 65 долларов.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.

https://1prime.ru/20250624/neft-858829493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть