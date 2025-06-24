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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель - 24.06.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усилили падение до 5% во вторник утром, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 июня опустилась ниже 67 долларов,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:32+0300
2025-06-24T09:38+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили падение до 5% во вторник утром, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 июня опустилась ниже 67 долларов, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 9.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,76% к уровню предыдущего закрытия - до 67,16 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 11 июня опускался ниже 67 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,12% - до 65 долларов.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
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нефть
Экономика, Нефть
09:32 24.06.2025 (обновлено: 09:38 24.06.2025)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель впервые с 11 июня

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили падение до 5% во вторник утром, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 июня опустилась ниже 67 долларов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.35 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 4,76% к уровню предыдущего закрытия - до 67,16 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 11 июня опускался ниже 67 долларов. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 5,12% - до 65 долларов.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого сообщений о новых атаках сторон пока не поступало.
Нефтянной насос - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 2,5%
08:29
 
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