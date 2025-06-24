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Мировые цены на нефть снижаются почти на 4%

Мировые цены на нефть снижаются почти на 4% - 24.06.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются почти на 4%

Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются почти на 4% на фоне ожиданий по поводу прекращения огня между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные бирж. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:54+0300

2025-06-24T14:54+0300

2025-06-24T14:54+0300

энергетика

иран

израиль

сша

дональд трамп

нефть

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются почти на 4% на фоне ожиданий по поводу прекращения огня между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 14.46 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,77% к уровню предыдущего закрытия - до 67,86 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть WTI – на 3,71%, до 65,97 доллара. Ранее во вторник цены опускались ниже 67 и 65 долларов соответственно, вернувшись к уровням 11 июня. По итогам торгов 12 июня, последнего дня до эскалации между Ираном и Израилем, цены составляли примерно 69 и 67 долларов за баррель соответственно. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом. Трамп же позднее заявил, что Израиль отказался от ударов по Ирану и развернул свои боевые самолеты, а режим прекращения огня остается в силе.

https://1prime.ru/20250624/neft-858832474.html

иран

израиль

сша

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иран, израиль, сша, дональд трамп, нефть