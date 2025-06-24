https://1prime.ru/20250624/oborona-858847338.html
Германия увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро
Германия увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро - 24.06.2025, ПРАЙМ
Германия увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро
Расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиарда евро, заявил во вторник вице-канцлер и министр... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T13:35+0300
2025-06-24T13:35+0300
2025-06-24T13:35+0300
экономика
германия
украина
берлин
марк рютте
дональд трамп
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
БЕРЛИН, 24 июн - ПРАЙМ. Расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиарда евро, заявил во вторник вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Министр подтвердил, что кабинет министров принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. "Мы увеличиваем расходы на оборону в федеральном бюджете примерно до 62,4 млрд евро в этом году. Вместе с остальными федеральными расходами на оборону получается уже в этом году достичь целевого показателя НАТО в 2,4% от ВВП, а до 2029 года мы постепенно увеличим расходы на оборону, так что в 2029 году мы достигнем целевого показателя НАТО в 3,5%", - заявил Клингбайль на пресс-конференции, посвященной проектам госбюджета на текущий и следующий год. Он отметил, что необходимая основа для этих инвестиций была создана благодаря исключению этих расходов из так называемого "долгового тормоза". Кроме того, по его словам, в этом году бундесвер получит 10 тысяч дополнительных мест для военнослужащих, что является "четким сигналом усиления войск". Клингбайль подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину, что также отражено в проекте бюджета. "Выделяя 8,3 миллиарда евро Украине, мы оставляем поддержку на высоком уровне", - отметил он. Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщило, что кабмин Германии планирует пошагово увеличить оборонный бюджет Германии к 2029 году до 152,8 миллиарда евро, что соответствует 3,5% от ВВП. Эта новость уже вызвала критику со стороны некоторых политиков: известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала "безумием" и выбрасыванием на ветер денег налогоплательщиков планы по увеличению бюджета на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
https://1prime.ru/20250624/evro--858843522.html
германия
украина
берлин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, берлин, марк рютте, дональд трамп, нато, bild
Экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Берлин, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Bild
Германия увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро
Вице-канцлер Клингбайль: ФРГ увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро
БЕРЛИН, 24 июн - ПРАЙМ. Расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиарда евро, заявил во вторник вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль.
Министр подтвердил, что кабинет министров принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года.
"Мы увеличиваем расходы на оборону в федеральном бюджете примерно до 62,4 млрд евро в этом году. Вместе с остальными федеральными расходами на оборону получается уже в этом году достичь целевого показателя НАТО в 2,4% от ВВП, а до 2029 года мы постепенно увеличим расходы на оборону, так что в 2029 году мы достигнем целевого показателя НАТО в 3,5%", - заявил Клингбайль на пресс-конференции, посвященной проектам госбюджета на текущий и следующий год.
Он отметил, что необходимая основа для этих инвестиций была создана благодаря исключению этих расходов из так называемого "долгового тормоза". Кроме того, по его словам, в этом году бундесвер получит 10 тысяч дополнительных мест для военнослужащих, что является "четким сигналом усиления войск".
Клингбайль подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину, что также отражено в проекте бюджета. "Выделяя 8,3 миллиарда евро Украине, мы оставляем поддержку на высоком уровне", - отметил он.
Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщило, что кабмин Германии планирует пошагово увеличить оборонный бюджет Германии к 2029 году до 152,8 миллиарда евро, что соответствует 3,5% от ВВП. Эта новость уже вызвала критику со стороны некоторых политиков: известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала "безумием" и выбрасыванием на ветер денег налогоплательщиков планы по увеличению бюджета на оборону.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью.
Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Евро дорожает к доллару на статистике из Германии