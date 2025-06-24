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Германия увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро

Германия увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро - 24.06.2025, ПРАЙМ

Германия увеличит расходы на оборону до 62,4 миллиарда евро

Расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиарда евро, заявил во вторник вице-канцлер и министр... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T13:35+0300

2025-06-24T13:35+0300

2025-06-24T13:35+0300

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БЕРЛИН, 24 июн - ПРАЙМ. Расходы на оборону в государственном бюджете Германии на этот год будут увеличены примерно до 62,4 миллиарда евро, заявил во вторник вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Министр подтвердил, что кабинет министров принял проект федерального бюджета на 2025 год, бюджетные критерии на 2026 год и финансовый план до 2029 года. "Мы увеличиваем расходы на оборону в федеральном бюджете примерно до 62,4 млрд евро в этом году. Вместе с остальными федеральными расходами на оборону получается уже в этом году достичь целевого показателя НАТО в 2,4% от ВВП, а до 2029 года мы постепенно увеличим расходы на оборону, так что в 2029 году мы достигнем целевого показателя НАТО в 3,5%", - заявил Клингбайль на пресс-конференции, посвященной проектам госбюджета на текущий и следующий год. Он отметил, что необходимая основа для этих инвестиций была создана благодаря исключению этих расходов из так называемого "долгового тормоза". Кроме того, по его словам, в этом году бундесвер получит 10 тысяч дополнительных мест для военнослужащих, что является "четким сигналом усиления войск". Клингбайль подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину, что также отражено в проекте бюджета. "Выделяя 8,3 миллиарда евро Украине, мы оставляем поддержку на высоком уровне", - отметил он. Ранее издание Bild со ссылкой на правительственные источники сообщило, что кабмин Германии планирует пошагово увеличить оборонный бюджет Германии к 2029 году до 152,8 миллиарда евро, что соответствует 3,5% от ВВП. Эта новость уже вызвала критику со стороны некоторых политиков: известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала "безумием" и выбрасыванием на ветер денег налогоплательщиков планы по увеличению бюджета на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте ранее предложил странам блока повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры, военной промышленности и другие инвестиции, связанные с безопасностью. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.

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германия, украина, берлин, марк рютте, дональд трамп, нато, bild