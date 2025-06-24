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Нефть дешевеет более чем на 5%

Нефть дешевеет более чем на 5% - 24.06.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет более чем на 5%

Мировые цены на нефть во вторник вечером падают более чем на 5%, рынки не ожидают дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T19:14+0300

2025-06-24T19:14+0300

2025-06-24T19:14+0300

энергетика

нефть

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иран

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером падают более чем на 5%, рынки не ожидают дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Ираном, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитика. По состоянию на 18.51 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,56% к уровню предыдущего закрытия - до 66,6 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть WTI - на 5,59%, до 64,68 доллара. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удар по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. На этом фоне Brent по итогам понедельника подешевел на 6,6%, WTI обвалился сразу на 13%. По словам аналитиков, удары Ирана по американским базам не привели к еще большей эскалации конфликта, которая могла бы спровоцировать риски поставок сырья. "Цены на нефть сильно упали, поскольку ударам США по иранским атомным объектам не удалось спровоцировать расширение конфликта, которое могло бы нести в себе угрозу региональным поставкам", - цитирует агентство Рейтер аналитиков банка Barclays.

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иран

сша

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нефть, торги, иран, сша, израиль, barclays