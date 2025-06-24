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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов - 24.06.2025, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов
Мировые цены на нефть ускорили падение до 6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась ниже 66 долларов, следует из данных... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T20:27+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 19.58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 6,4% к уровню предыдущего закрытия - до 66,01 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 6 июня опускался ниже 66 долларов. Августовские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 6,32%, до 64,18 доллара.
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нефть, торги, москва
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 6 июня
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 6%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июня опустилась ниже 66 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.58 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 6,4% к уровню предыдущего закрытия - до 66,01 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 6 июня опускался ниже 66 долларов. Августовские фьючерсы на нефть WTI дешевели на 6,32%, до 64,18 доллара.
Рынок нефти ждет последнего шага Ирана