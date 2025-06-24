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ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли - 24.06.2025, ПРАЙМ
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ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли
ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли - 24.06.2025, ПРАЙМ
ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли
Эксперты в области энергетики, топ-менеджеры компаний, представители правительств разных стран обсудят в июле на девятом Международном семинаре ОПЕК различные... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:16+0300
2025-06-24T09:16+0300
энергетика
нефть
газ
вена
австрия
опек
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Эксперты в области энергетики, топ-менеджеры компаний, представители правительств разных стран обсудят в июле на девятом Международном семинаре ОПЕК различные пути развития мировой энергетической отрасли в будущем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОПЕК. "На девятом Международном семинаре ОПЕК эксперты в области энергетики и лидеры бизнеса, правительства и научных кругов, а также заинтересованные стороны, работающие в энергетическом секторе, обсудят различные пути развития мировой энергетической отрасли в будущем", - сказали в организации. Мероприятие пройдет 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
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нефть, газ, вена, австрия, опек
Энергетика, Нефть, Газ, Вена, АВСТРИЯ, ОПЕК
09:16 24.06.2025
 
ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли

ОПЕК обсудит в июле пути развития мировой энергетической отрасли

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание ОПЕК в Вене
Здание ОПЕК в Вене - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Эксперты в области энергетики, топ-менеджеры компаний, представители правительств разных стран обсудят в июле на девятом Международном семинаре ОПЕК различные пути развития мировой энергетической отрасли в будущем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОПЕК.
"На девятом Международном семинаре ОПЕК эксперты в области энергетики и лидеры бизнеса, правительства и научных кругов, а также заинтересованные стороны, работающие в энергетическом секторе, обсудят различные пути развития мировой энергетической отрасли в будущем", - сказали в организации.
Мероприятие пройдет 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
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