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ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли

ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли - 24.06.2025, ПРАЙМ

ОПЕК обсудит пути развития мировой энергетической отрасли

Эксперты в области энергетики, топ-менеджеры компаний, представители правительств разных стран обсудят в июле на девятом Международном семинаре ОПЕК различные... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T09:16+0300

2025-06-24T09:16+0300

2025-06-24T09:16+0300

энергетика

нефть

газ

вена

австрия

опек

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Эксперты в области энергетики, топ-менеджеры компаний, представители правительств разных стран обсудят в июле на девятом Международном семинаре ОПЕК различные пути развития мировой энергетической отрасли в будущем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОПЕК. "На девятом Международном семинаре ОПЕК эксперты в области энергетики и лидеры бизнеса, правительства и научных кругов, а также заинтересованные стороны, работающие в энергетическом секторе, обсудят различные пути развития мировой энергетической отрасли в будущем", - сказали в организации. Мероприятие пройдет 9-10 июля в Вене, Австрия. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара.

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вена

австрия

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нефть, газ, вена, австрия, опек