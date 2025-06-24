https://1prime.ru/20250624/peskov-858841859.html

В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи

В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи - 24.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи

Сообщение агентства Reuters о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину главой МИД Ирана Аббасом Аракчи от верховного лидера Ирана Али... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:14+0300

2025-06-24T12:14+0300

2025-06-24T12:14+0300

политика

общество

иран

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мид

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Сообщение агентства Reuters о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину главой МИД Ирана Аббасом Аракчи от верховного лидера Ирана Али Хаменеи по сути не соответствует действительности, письменного документа не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но по сути, вот это сообщение Рейтера, оно не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что Хаменеи якобы передал послание Путину через Аракчи.

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общество , иран, рф, владимир путин, али хаменеи, дмитрий песков, мид