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В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи
В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи
Сообщение агентства Reuters о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину главой МИД Ирана Аббасом Аракчи от верховного лидера Ирана Али... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:14+0300
2025-06-24T12:14+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Сообщение агентства Reuters о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину главой МИД Ирана Аббасом Аракчи от верховного лидера Ирана Али Хаменеи по сути не соответствует действительности, письменного документа не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но по сути, вот это сообщение Рейтера, оно не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что Хаменеи якобы передал послание Путину через Аракчи.
https://1prime.ru/20250624/iran-858829667.html
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общество , иран, рф, владимир путин, али хаменеи, дмитрий песков, мид
Политика, Общество , ИРАН, РФ, Владимир Путин, Али Хаменеи, Дмитрий Песков, МИД
12:14 24.06.2025
 
В Кремле опровергли сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи

Песков: сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи не было

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Сообщение агентства Reuters о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину главой МИД Ирана Аббасом Аракчи от верховного лидера Ирана Али Хаменеи по сути не соответствует действительности, письменного документа не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но по сути, вот это сообщение Рейтера, оно не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, что Хаменеи якобы передал послание Путину через Аракчи.
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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ПолитикаОбществоИРАНРФВладимир ПутинАли ХаменеиДмитрий ПесковМИД
 
 
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