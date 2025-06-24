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Трамп предложил Китаю закупать нефть у США, а не только у Ирана - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250624/tramp-858857822.html
Трамп предложил Китаю закупать нефть у США, а не только у Ирана
Трамп предложил Китаю закупать нефть у США, а не только у Ирана - 24.06.2025, ПРАЙМ
Трамп предложил Китаю закупать нефть у США, а не только у Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T16:47+0300
2025-06-24T16:47+0300
энергетика
нефть
иран
сша
израиль
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США. "Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана. Надеюсь, они будут закупать её в больших объемах и у США. Для меня было большой честью сделать это возможным!" — написал Трамп в принадлежащей ему в соцсети TRUTH Social. Заявление прозвучало на фоне завершившейся эскалации между Ираном и Израилем, во время которой высказывались опасения, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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нефть, иран, сша, израиль, дональд трамп
Энергетика, Нефть, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
16:47 24.06.2025
 
Трамп предложил Китаю закупать нефть у США, а не только у Ирана

Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 24 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может вновь закупать нефть у Ирана, и выразил надежду, что Пекин будет приобретать нефть и у США.
"Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана. Надеюсь, они будут закупать её в больших объемах и у США. Для меня было большой честью сделать это возможным!" — написал Трамп в принадлежащей ему в соцсети TRUTH Social.
Заявление прозвучало на фоне завершившейся эскалации между Ираном и Израилем, во время которой высказывались опасения, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив — ключевой маршрут экспорта нефти из Ближнего Востока в другие регионы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
16:29
 
ЭнергетикаНефтьИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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