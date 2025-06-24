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"Интер РАО" готовится производить газовые турбины
"Интер РАО" готовится производить газовые турбины - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Интер РАО" готовится производить газовые турбины
"Интер РАО" рассматривает возможность производства своих газовых турбин в ближайшие пять лет, сейчас этот проект прорабатывается, сообщил журналистам глава... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T18:16+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" рассматривает возможность производства своих газовых турбин в ближайшие пять лет, сейчас этот проект прорабатывается, сообщил журналистам глава компании Сергей Дрегваль на ПМЭФ. "Мы рассматриваем возможность производства газовых турбин в ближайшие пять лет, в настоящий момент идет активная проработка проекта. Рассматриваем различные сценарии производства турбин как средней мощности, так и большой мощности. Запуск такого производства – это масштабная работа и окончательное решение будет принято после детальной проработки", - сказал он. Дрегваль также отметил, что у отрасли энергомашиностроения огромные перспективы, ведь она не ограничивается только турбинами. Первая локализованная газовая турбина большой мощности произведена компанией "Силовые машины", и она будет эксплуатироваться на Каширской ГРЭС, принадлежащей "Интер РАО". В октябре прошлого года Дрегваль на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщал, что "Интер РАО - Машиностроение" (входит в группу компании) на горизонте трех лет будет готово к серийному выпуску газовых турбин средней мощности. Среди приобретенных после ухода западных компаний из РФ энергомашиностроительных активов "Интер РАО" - производитель паровых турбин Уральский турбинный завод (УТЗ), а также два трансформаторных завода - "Воронежский трансформатор" и "СМТТ. Высоковольтные решения" (бывшее совместное предприятие "Силовых машин" и Toshiba - ООО "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы"). Кроме того, в августе 2024 года компания "Интер РАО" завершила покупку 98,4% акций "Элсиба", которое в том числе производит генераторы для ТЭС. Компания также в 2022 году приобрела активы, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens. Под контроль группы перешла доля Siemens Energy в размере 65% в компании, владеющей ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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газ, бизнес, рф, москва, михаил мишустин, интер рао, силовые машины, toshiba
Энергетика, Газ, Бизнес, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин, Интер РАО, Силовые машины, Toshiba
"Интер РАО" готовится производить газовые турбины
"Интер РАО" рассматривает возможность производства газовых турбин в ближайшие пять лет
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" рассматривает возможность производства своих газовых турбин в ближайшие пять лет, сейчас этот проект прорабатывается, сообщил журналистам глава компании Сергей Дрегваль на ПМЭФ.
"Мы рассматриваем возможность производства газовых турбин в ближайшие пять лет, в настоящий момент идет активная проработка проекта. Рассматриваем различные сценарии производства турбин как средней мощности, так и большой мощности. Запуск такого производства – это масштабная работа и окончательное решение будет принято после детальной проработки", - сказал он.
Дрегваль также отметил, что у отрасли энергомашиностроения огромные перспективы, ведь она не ограничивается только турбинами. Первая локализованная газовая турбина большой мощности произведена компанией "Силовые машины", и она будет эксплуатироваться на Каширской ГРЭС, принадлежащей "Интер РАО".
В октябре прошлого года Дрегваль на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщал, что "Интер РАО - Машиностроение" (входит в группу компании) на горизонте трех лет будет готово к серийному выпуску газовых турбин средней мощности.
Среди приобретенных после ухода западных компаний из РФ энергомашиностроительных активов "Интер РАО" - производитель паровых турбин Уральский турбинный завод (УТЗ), а также два трансформаторных завода - "Воронежский трансформатор" и "СМТТ. Высоковольтные решения" (бывшее совместное предприятие "Силовых машин" и Toshiba - ООО "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы"). Кроме того, в августе 2024 года компания "Интер РАО" завершила покупку 98,4% акций "Элсиба", которое в том числе производит генераторы для ТЭС.
Компания также в 2022 году приобрела активы, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens. Под контроль группы перешла доля Siemens Energy в размере 65% в компании, владеющей ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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