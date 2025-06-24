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"Интер РАО" готовится производить газовые турбины

"Интер РАО" готовится производить газовые турбины - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Интер РАО" готовится производить газовые турбины

"Интер РАО" рассматривает возможность производства своих газовых турбин в ближайшие пять лет, сейчас этот проект прорабатывается, сообщил журналистам глава... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T18:16+0300

2025-06-24T18:16+0300

2025-06-24T18:16+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. "Интер РАО" рассматривает возможность производства своих газовых турбин в ближайшие пять лет, сейчас этот проект прорабатывается, сообщил журналистам глава компании Сергей Дрегваль на ПМЭФ. "Мы рассматриваем возможность производства газовых турбин в ближайшие пять лет, в настоящий момент идет активная проработка проекта. Рассматриваем различные сценарии производства турбин как средней мощности, так и большой мощности. Запуск такого производства – это масштабная работа и окончательное решение будет принято после детальной проработки", - сказал он. Дрегваль также отметил, что у отрасли энергомашиностроения огромные перспективы, ведь она не ограничивается только турбинами. Первая локализованная газовая турбина большой мощности произведена компанией "Силовые машины", и она будет эксплуатироваться на Каширской ГРЭС, принадлежащей "Интер РАО". В октябре прошлого года Дрегваль на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщал, что "Интер РАО - Машиностроение" (входит в группу компании) на горизонте трех лет будет готово к серийному выпуску газовых турбин средней мощности. Среди приобретенных после ухода западных компаний из РФ энергомашиностроительных активов "Интер РАО" - производитель паровых турбин Уральский турбинный завод (УТЗ), а также два трансформаторных завода - "Воронежский трансформатор" и "СМТТ. Высоковольтные решения" (бывшее совместное предприятие "Силовых машин" и Toshiba - ООО "Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы"). Кроме того, в августе 2024 года компания "Интер РАО" завершила покупку 98,4% акций "Элсиба", которое в том числе производит генераторы для ТЭС. Компания также в 2022 году приобрела активы, которые ранее принадлежали немецкому концерну Siemens. Под контроль группы перешла доля Siemens Energy в размере 65% в компании, владеющей ООО "Современные технологии газовых турбин" (СТГТ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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газ, бизнес, рф, москва, михаил мишустин, интер рао, силовые машины, toshiba