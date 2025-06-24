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Украинские военные убили 15 мирных жителей в Новоукраинке

Украинские военные убили 15 мирных жителей в Новоукраинке - 24.06.2025, ПРАЙМ

Украинские военные убили 15 мирных жителей в Новоукраинке

Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T07:20+0300

2025-06-24T07:20+0300

2025-06-24T07:20+0300

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ДОНЕЦК, 24 июн - ПРАЙМ. Украинские военные убили 15 мирных жителей в селе Новоукраинка в ДНР за помощь российским военным, рассказали РИА Новости выжившие беженцы. Алексей Ламин и Елена Пономаренко - брат и сестра, вместе с семьей жили населенном пункте Новоукраинка. Всего в доме с января 2025 года жило 17 человек, из них четверо несовершеннолетних детей. В мае-июне 2025 года жители дома укрывали у себя в доме российских военнослужащих. По доносу соседа ВСУ узнали о местонахождении российских солдат и нанесли удар беспилотниками по дому. "Мы все спустились в подвал. Сидели и не знали, что делать. Вылезем - нас расстреляют. Останемся здесь - тоже погибнем. Дом уже полыхал хорошенько. Мы быстро вытащили детей, стариков. У нас был единственный вариант, единственный шанс спастись - это, когда затихнут дроны, идти через поле на российские позиции... И тут начал прилетать тяжелый дрон "Баба-Яга". Он начал сбрасывать тяжелые боеприпасы", - сказал выживший Ламин. По словам его сестры Елены Пономаренко, во время первой атаки погибло четверо детей. "Я к своей дочери - она признаков жизни уже не подавала. К сыну - лежит, стонет от боли. Мама кричит: "Давай, вытягивай его сюда, на улицу, будем смотреть. Жена подбежала к нему, давай его успокаивать, смотреть, где он ранен. В этот момент "Баба-Яга" сделала сброс как раз на них. И жена, и мама там погибли", - рассказал Ламин. По его словам, дочка беженца почти не подавала признаков жизни - в шее у нее был небольшой осколок. "Я просто в истерике упал. Я плакал. Зачем мне жить без них? Сестра говорит: "Надо уходить. Может, Олю получится спасти". Я взял дочку на руки. Сестра побежала за сумками с документами", - рассказал Ламин. "Сестра вперед побежала, начала кричать о помощи. Я только видел два или три раза, как она могла еще от дронов уклониться. Дальше я на длительное время упал на землю, на дочку. Я смотрю - она (дочка - ред.) уже не дышала, она уже была мертва. Она умерла у меня на руках", - добавил беженец. По его словам, когда ему удалось добраться до высоты, где должны были находиться российские военные, он никого не нашел. Пройдя еще километр, он встретил российского солдата, которому рассказал о случившемся. "Я ему сказал, что выбрался с Новоукраинки. Я вкратце рассказал, что нас пришли убивать. Убивать за то, что мы ваших парней прикрывали", - заключил Ламин. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

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общество , донецк, владимир путин, всу, ск рф