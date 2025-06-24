https://1prime.ru/20250624/wsj-858863147.html

СМИ: банки в США обсуждают с республиканцами обвинения в дискриминации

СМИ: банки в США обсуждают с республиканцами обвинения в дискриминации - 24.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: банки в США обсуждают с республиканцами обвинения в дискриминации

Ряд крупных американских банков ведут переговоры с представителями республиканских штатов, обвиняющих их в дискриминации компаний и отраслей по политическим... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T20:11+0300

2025-06-24T20:11+0300

2025-06-24T20:30+0300

политика

банки

финансы

техас

москва

дональд трамп

citigroup

wells fargo

wsj

https://cdnn.1prime.ru/img/83106/61/831066139_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_95cff9c431135557dcfb37b5b3dafc83.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Ряд крупных американских банков ведут переговоры с представителями республиканских штатов, обвиняющих их в дискриминации компаний и отраслей по политическим причинам, таким образом банки пытаются защитить себя от возможных мер воздействия со стороны администрации президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как указывает издание со ссылкой на источники, представители американских банков, в том числе JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, в последние недели встречались с представителями штатов, включая Техас и Оклахому, "чтобы защитить себя от обвинений" в том, что они не отказываются вести бизнес с такими отраслями, как производство оружия и добыча ископаемого топлива. Так, например, по данным газеты, ранее в этом месяце представители Citigroup встретились с губернатором Техаса Грегом Эбботтом для обсуждения решения банка отказаться от ведения бизнеса с компаниями, которые продают огнестрельное оружие лицам моложе 21 года. Кроме того, казначей штата Оклахома Тэд Расс сообщил в интервью WSJ о проведении встреч с JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, которые попали список компаний, бойкотирующих нефтегазовую отрасль. "Банки также обеспокоены более серьезной угрозой: президент Трамп может обратить мощь федерального правительства против банков, как он уже сделал с университетами и крупными юридическими компаниями… По словам людей, знакомых с вопросом, администрация Трампа рассматривает возможность принятия указа "о прекращении банковских услуг", - пишет издание. Растущее число руководителей консервативных штатов обвиняют банки в том, что они бойкотируют отрасли по политическим причинам, а не на основании традиционных факторов, таких как способность выплачивать задолженности, отметила газета. В результате ряд штатов, включая Техас и Оклахому, внесли некоторые банки в "черный список" государственных контрактов. Банки, добавляет WSJ, утверждают, что они взвешивают риски при принятии решения о том, с кем вести бизнес, и ограничивают связи с компаниями по финансовым, юридическим и репутационным причинам.

https://1prime.ru/20250624/impeachment-858861757.html

техас

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, техас, москва, дональд трамп, citigroup, wells fargo, wsj