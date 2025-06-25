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Российские туристы отменили до 10% туров на Ближний Восток
Российские туристы отменили до 10% туров на Ближний Восток - 25.06.2025, ПРАЙМ
Российские туристы отменили до 10% туров на Ближний Восток
Российские туристы отменили до 10% всех поездок в страны Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, спад продаж туров в ОАЭ на ближайшие даты... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:24+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российские туристы отменили до 10% всех поездок в страны Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, спад продаж туров в ОАЭ на ближайшие даты составил до 40% от прошлогоднего объема, при этом бронирование путешествий не прекращалось, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Из всех туров, которые были в той или иной форме затронуты ограничением полетов, полные аннуляции были менее чем в 10% случаев. Как правило, они касались ближайших дат вылета, в пределах недели, когда у туристов не было возможности подвинуть даты отпуска или заменить направление. В первую неделю после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке продажи туров заметно замедлились. Проседание по ОАЭ – до 40% от прошлогоднего объема", - процитировали в ассоциации слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна. "Опрошенные ассоциацией туроператоры отметили, что продажи туров в страны Персидского залива на осень есть. Аннуляции туров на Ближний Восток есть, но не касаются именно ОАЭ", - добавили там. Большинство российских туристов, обеспокоенных конфликтом между Ираном и Израилем, соглашаются на перенос дат туров или замену направления, в том числе на такие страны, как Египет, Турция и Таиланд, отмечается в сообщении АТОР. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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бизнес, туризм, россия, иран, ближний восток, израиль, дональд трамп, атор
Экономика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, АТОР
Российские туристы отменили до 10% туров на Ближний Восток
АТОР: российские туристы отменили до 10% всех туров в страны Персидского залива
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Российские туристы отменили до 10% всех поездок в страны Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке, спад продаж туров в ОАЭ на ближайшие даты составил до 40% от прошлогоднего объема, при этом бронирование путешествий не прекращалось, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Из всех туров, которые были в той или иной форме затронуты ограничением полетов, полные аннуляции были менее чем в 10% случаев. Как правило, они касались ближайших дат вылета, в пределах недели, когда у туристов не было возможности подвинуть даты отпуска или заменить направление. В первую неделю после начала обострения конфликта на Ближнем Востоке продажи туров заметно замедлились. Проседание по ОАЭ – до 40% от прошлогоднего объема", - процитировали в ассоциации слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна.
"Опрошенные ассоциацией туроператоры отметили, что продажи туров в страны Персидского залива на осень есть. Аннуляции туров на Ближний Восток есть, но не касаются именно ОАЭ", - добавили там.
Большинство российских туристов, обеспокоенных конфликтом между Ираном и Израилем, соглашаются на перенос дат туров или замену направления, в том числе на такие страны, как Египет, Турция и Таиланд, отмечается в сообщении АТОР.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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