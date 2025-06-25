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Продажи новых автомобилей УАЗ в России сократились на 33%

Продажи новых автомобилей УАЗ в России сократились на 33% - 25.06.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей УАЗ в России сократились на 33%

Продажи новых автомобилей российской марки УАЗ в РФ в январе-мае 2025 года сократились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,4... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:18+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей российской марки УАЗ в РФ в январе-мае 2025 года сократились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,4 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Что касается итогов пяти месяцев нынешнего года, то за этот период в РФ было продано 8 406 новых автомобилей УАЗ - на 33% меньше, чем в январе-мае 2024", - говорится в сообщении. В мае результат составил 1,4 тысячи новых машин, что на 40% меньше, чем за май 2024 года. "Наибольший объем продаж в конце весны пришелся на семейство коммерческих машин СГР (малотоннажные грузовики - ред.), чей результат составил 579 единиц. Это соответствует доле в 41% от общего числа реализованных автомобилей", - отметили в агентстве. Вторым по популярности в мае стал внедорожник УАЗ "Патриот", который купили 410 раз. Следом идут легкий грузовик "Профи" (235 штук) и "Пикап" (156 штук), а замыкает пятерку лидеров внедорожник "Хантер" (29 штук). Как сообщал "Автостат" в начале июня, в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых легковых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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бизнес, россия, рф, уаз, авто