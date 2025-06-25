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Российский авторынок вновь занял шестое место в европейском рейтинге
Российский авторынок вновь занял шестое место в европейском рейтинге - 25.06.2025, ПРАЙМ
Российский авторынок вновь занял шестое место в европейском рейтинге
Автомобильный рынок России в мае текущего года вновь занял шестое место в европейском рейтинге после пятого места месяц назад, подсчитало аналитическое... | 25.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в мае текущего года вновь занял шестое место в европейском рейтинге после пятого места месяц назад, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). "Автомобильный рынок России, который в апреле занял пятое место в европейском первенстве, по итогам мая опустился на ступеньку ниже... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место", - говорится в сообщении агентства. Шестую строчку рейтинга авторынок РФ занимал по итогам марта, в апреле поднявшись на пятую. Лидерство в рейтинге по итогам мая сохранила Германия, где было продано 239,3 тысячи новых автомобилей (на 1,2% больше, чем в мае 2024 года), а на вторую строчку поднялась Великобритания с показателем 150 тысяч штук (+1,6% в годовом выражении). Третий результат у Италии - 139,5 тысячи штук (-0,1% в годовом выражении), а на четвертом и пятом местах расположились Франция (124 тысячи штук) и Испания (112,8 тысячи штук) соответственно. Как сообщал "Автостат" в начале июня, в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых легковых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Российский авторынок вновь занял шестое место в европейском рейтинге
"Автостат": автомобильный рынок России вновь занял шестое место в европейском рейтинге
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в мае текущего года вновь занял шестое место в европейском рейтинге после пятого места месяц назад, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
"Автомобильный рынок России, который в апреле занял пятое место в европейском первенстве, по итогам мая опустился на ступеньку ниже... Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна заняла в этом рейтинге шестое место", - говорится в сообщении агентства.
Шестую строчку рейтинга авторынок РФ занимал по итогам марта, в апреле поднявшись на пятую.
Лидерство в рейтинге по итогам мая сохранила Германия, где было продано 239,3 тысячи новых автомобилей (на 1,2% больше, чем в мае 2024 года), а на вторую строчку поднялась Великобритания с показателем 150 тысяч штук (+1,6% в годовом выражении).
Третий результат у Италии - 139,5 тысячи штук (-0,1% в годовом выражении), а на четвертом и пятом местах расположились Франция (124 тысячи штук) и Испания (112,8 тысячи штук) соответственно.
Как сообщал "Автостат" в начале июня, в России в последний месяц весны было продано 91,2 тысячи новых легковых автомобилей - на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга