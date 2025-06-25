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Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 5,5%
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 5,5% - 25.06.2025, ПРАЙМ
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 5,5%
Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первых пяти месяцев 2025 года составили почти 4,5 тысячи единиц, что на 5,5% больше, чем за аналогичный... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:38+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первых пяти месяцев 2025 года составили почти 4,5 тысячи единиц, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам пяти месяцев 2025 года динамика рынка подержанных электромобилей тоже положительная: за январь-май приобретена 4 471 "электричка", что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. При этом в мае было реализовано 985 таких машин, что на 4,6% больше, чем в мае 2024 года. Самой популярной маркой в мае стал японский Nissan, который занял 41% вторичного рынка электрокаров, с результатом 404 проданные машины (+7% год к году). Следом идет американская Tesla, которых в последний месяц весны было продано 123 штуки (-27% год к году), а замыкает тройку лидеров китайский Zeekr (119 штук; +13% год к году). В пятерку лидеров также вошли немецкий Volkswagen и отечественный Evolute (62 и 39 штук соответственно). "В модельном рейтинге первая позиция традиционно – у Nissan Leaf, показатель которого в конце весны составил 391 единицу. Кроме них, в топ-5 попали Zeekr 001 (82 штуки), Tesla Model 3 (51 штука), Volkswagen ID.4 (33 штуки) и Evolute I-Pro (30 штук)", - уточнили в "Автостате".
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Nissan, Tesla, Volkswagen, Авто
Продажи электромобилей с пробегом в России выросли на 5,5%
"Автостат": продажи электромобилей с пробегом в России за пять месяцев выросли на 5,5%
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Продажи электромобилей с пробегом в России по итогам первых пяти месяцев 2025 года составили почти 4,5 тысячи единиц, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам пяти месяцев 2025 года динамика рынка подержанных электромобилей тоже положительная: за январь-май приобретена 4 471 "электричка", что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом в мае было реализовано 985 таких машин, что на 4,6% больше, чем в мае 2024 года.
Самой популярной маркой в мае стал японский Nissan, который занял 41% вторичного рынка электрокаров, с результатом 404 проданные машины (+7% год к году). Следом идет американская Tesla, которых в последний месяц весны было продано 123 штуки (-27% год к году), а замыкает тройку лидеров китайский Zeekr (119 штук; +13% год к году). В пятерку лидеров также вошли немецкий Volkswagen и отечественный Evolute (62 и 39 штук соответственно).
"В модельном рейтинге первая позиция традиционно – у Nissan Leaf, показатель которого в конце весны составил 391 единицу. Кроме них, в топ-5 попали Zeekr 001 (82 штуки), Tesla Model 3 (51 штука), Volkswagen ID.4 (33 штуки) и Evolute I-Pro (30 штук)", - уточнили в "Автостате".
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