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В Белоруссии завершили подготовку обоснования строительства второй АЭС - 25.06.2025, ПРАЙМ
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В Белоруссии завершили подготовку обоснования строительства второй АЭС
В Белоруссии завершили подготовку обоснования строительства второй АЭС - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии завершили подготовку обоснования строительства второй АЭС
Проект технико-экономического обоснования по строительству второй АЭС в Белоруссии или третьего энергоблока действующей БелАЭС находится на завершающей стадии,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T07:02+0300
2025-06-25T07:02+0300
энергетика
россия
экономика
белоруссия
минск
рф
александр лукашенко
белаэс
совет федерации
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Проект технико-экономического обоснования по строительству второй АЭС в Белоруссии или третьего энергоблока действующей БелАЭС находится на завершающей стадии, заявил РИА Новости белорусский посол в РФ Александр Рогожник. "На данном этапе подготовка технико-экономического обоснования находится на завершающей стадии. Окончательное решение о необходимости строительства второй АЭС либо третьего энергоблока будет принято после доклада главе государства по результатам выполненных работ", - сказал Рогожник в преддверии Евразийского экономического форума и заседания высшего совета. Он добавил, что сейчас продолжается проработка перспектив сооружения в республике второй АЭС или третьего энергоблока Белорусской АЭС. "Ведется всесторонний анализ направлений, необходимых для объективной оценки перспектив сооружения второй АЭС или третьего энергоблока Белорусской АЭС, рассматриваются все аспекты: экономические, организационные, технические, экологические", - подчеркнул посол. Рогожник указал, что проведен анализ прогнозов дальнейшего роста электропотребления на долгосрочную перспективу, проработан перечень технических мероприятий, которые будут необходимы в случае ввода дополнительных атомных мощностей. В середине марта министр энергетики Белоруссии Денис Мороз заявлял, что президенту Александру Лукашенко в ближайшее время планируется предоставить информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране. В марте Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил россиян, если есть возможность, построить вторую атомную электростанцию. Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии. Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня.
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россия, белоруссия, минск, рф, александр лукашенко, белаэс, совет федерации, еаэс
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, РФ, Александр Лукашенко, БелАЭС, Совет Федерации, ЕАЭС
07:02 25.06.2025
 
В Белоруссии завершили подготовку обоснования строительства второй АЭС

Рогожник: проект строительства второй АЭС в Белоруссии находится на завершающей стадии

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Проект технико-экономического обоснования по строительству второй АЭС в Белоруссии или третьего энергоблока действующей БелАЭС находится на завершающей стадии, заявил РИА Новости белорусский посол в РФ Александр Рогожник.
"На данном этапе подготовка технико-экономического обоснования находится на завершающей стадии. Окончательное решение о необходимости строительства второй АЭС либо третьего энергоблока будет принято после доклада главе государства по результатам выполненных работ", - сказал Рогожник в преддверии Евразийского экономического форума и заседания высшего совета.
Он добавил, что сейчас продолжается проработка перспектив сооружения в республике второй АЭС или третьего энергоблока Белорусской АЭС.
"Ведется всесторонний анализ направлений, необходимых для объективной оценки перспектив сооружения второй АЭС или третьего энергоблока Белорусской АЭС, рассматриваются все аспекты: экономические, организационные, технические, экологические", - подчеркнул посол.
Рогожник указал, что проведен анализ прогнозов дальнейшего роста электропотребления на долгосрочную перспективу, проработан перечень технических мероприятий, которые будут необходимы в случае ввода дополнительных атомных мощностей.
В середине марта министр энергетики Белоруссии Денис Мороз заявлял, что президенту Александру Лукашенко в ближайшее время планируется предоставить информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране. В марте Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил россиян, если есть возможность, построить вторую атомную электростанцию. Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии.
Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.
Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКРФАлександр ЛукашенкоБелАЭССовет ФедерацииЕАЭС
 
 
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