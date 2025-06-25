https://1prime.ru/20250625/cnbc-858907782.html

Британскую компанию BP могут разделить, сообщили СМИ

Британскую компанию BP могут разделить, сообщили СМИ - 25.06.2025, ПРАЙМ

Британскую компанию BP могут разделить, сообщили СМИ

Британская энергетическая BP может быть разделена, ее части, вероятно, приобретут отдельные компании, в том числе британо-нидерландская Shell, сообщил канал... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T21:27+0300

2025-06-25T21:27+0300

2025-06-25T21:27+0300

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shell

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Британская энергетическая BP может быть разделена, ее части, вероятно, приобретут отдельные компании, в том числе британо-нидерландская Shell, сообщил канал CNBC со ссылкой на источники. В среду газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что компании находятся на ранней стадии переговоров о слиянии. По данным издания, BP была оценена в 80 миллиардов долларов. Таким образом, потенциальная сделка может стать крупнейшей со временем слияния американских нефтяных компаний Exxon и Mobil в 1999 году, в результате которого появилась ExxonMobil. По данным собеседников WSJ, BP тщательно изучает вопрос о слиянии, однако переговоры идут медленно. Газете не удалось узнать потенциальных условий возможной конечной сделки, а ее заключение не однозначно. "Маловероятно, что Shell приобретет всю BP. Более вероятно, что различные части BP будут куплены несколькими компаниями, если сделка все-таки состоится", - передает CNBC. При этом в британо-нидерландской компании каналу опровергли факт ведения обсуждений. "Это очередная рыночная спекуляция. Никаких переговоров не ведется. Как мы уже неоднократно говорили, мы нацелены на извлечение выгоды из Shell, продолжаем фокусироваться на производительности, дисциплине и упрощении", - цитирует CNBC представителя Shell. Ранее в июне Блумберг также сообщал о том, что национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC рассматривает покупку основных активов BP BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Shell - британско-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штат компании оценивается в 103 тысячи человек.

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нефть, москва, абу-даби, bp, shell, cnbc