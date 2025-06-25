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Посол Белоруссии в России оценил эффективность ЕАЭС

Посол Белоруссии в России оценил эффективность ЕАЭС - 25.06.2025, ПРАЙМ

Посол Белоруссии в России оценил эффективность ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является гарантом энергетической и продовольственной безопасности, его эффективность с каждым годом возрастает, заявил РИА | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T08:11+0300

2025-06-25T08:11+0300

2025-06-25T08:11+0300

энергетика

россия

белоруссия

минск

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является гарантом энергетической и продовольственной безопасности, его эффективность с каждым годом возрастает, заявил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник. "ЕАЭС смог себя сформировать в виде гаранта продовольственной и энергетической безопасности. Цель евразийской экономической интеграции - обеспечить стабильное развитие, модернизацию и усиление конкурентных возможностей экономики государств – членов союза в условиях перестройки глобальной экономики, смещения центров экономической активности. Исходя из этого Беларусь и формировала приоритеты своего председательства на текущий год", - сказал Рогожник в преддверии Евразийского экономического форума и заседания Высшего совета. Он добавил, что с каждым годом эффективность интеграционной работы в ЕАЭС возрастает, а в центре внимания совета находятся такие сферы как промышленная кооперация, развитие технологического потенциала и импортозамещение, стимулирование взаимных инвестиций, формирование "бесшовного" транспортного пространства, совершенствование АПК, обеспечение безопасности внутреннего рынка и цифровизация экономики. Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум пройдут в Минске 26-27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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