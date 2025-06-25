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Россия считает ЕАЭС весьма успешным объединением, заявил Ушаков

Россия считает ЕАЭС весьма успешным объединением, заявил Ушаков - 25.06.2025, ПРАЙМ

Россия считает ЕАЭС весьма успешным объединением, заявил Ушаков

Россия считает Евразийский экономический союз весьма успешным, объединение постоянно развивается, сообщил журналистам в среду помощник президента РФ Юрий... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:18+0300

2025-06-25T16:18+0300

2025-06-25T16:18+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Россия считает Евразийский экономический союз весьма успешным, объединение постоянно развивается, сообщил журналистам в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков. В четверг и пятницу в Минске пройдет саммит ЕАЭС. В расширенном составе в заседании примут участие главы государств наблюдателей, в частности президенты Кубы и Узбекистана. "Евразийский экономический союз постоянно развивается. Мы считаем, что это весьма успешное предприятие", - сказал Ушаков.

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рф

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